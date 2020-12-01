Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın, üç çember + iki labut aletinde 31.150 puanla şampiyon oldu. Şampiyon kızlar ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Spor Saati programına bağlandı.

DERBİ VE SPOR GÜNDEMİYLE İLGİLİ YORUMLAR

Şampiyonlarla yapılan bağlantının ardından Spor Saati'nde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettiği derbi ile spor gündemini meşgul eden konular Fatih Altaylı tarafından yorumlandı. Altaylı'nın yorumları şöyle:

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Benim favorim Beşiktaş demiştim. Bunu dediğim için bana sövdü Fenerbahçeliler, sağ olsunlar. Biz gördüğümüzü söylüyoruz, dileğimizi söylemiyoruz. Oynadıkları oyunlara bakıyoruz. Öyle diyorduk, öyle oldu. Güzel maçtı. Hakem faciaları vardı ama güzel maçtı.

HAKEM PERFORMANSI

Maçın altında ezildi. Kötü hakem demedik, neden atandı da demedik ama maç sırasında yazık oldu dedik.

SERGEN YALÇIN KONSANTRE OLUNCA TÜRKİYE'NİN EN İYİ HOCASI

Sergen Yalçın, galibiyetin 1 numaralı mimarı. Sergen, futbola konsantre olursa bu işi yapabilecek en iyi adamdır dedim. Sergen konsantre olursa o işi yapar. Konsantrasyonu hızlı bir şekilde bozulabilir. Konsantreyken Türkiye'nin en iyi hocası diyebilirim. 10 kişiyken farkı kaçırdı.

"FENERBHÇA ORTA SAHASINI ÇÖZMÜŞ"

Orta saha şahane olsa, Aboubakar kötü olsa olmazdı. İkisi de önemli. Asıl olan bana göre Sergen'in Fenerbahçe orta sahasını çok iyi çözmüş olmasıydı.

"EROL BULUT MAÇIN İÇERİSİNDE DEĞİL GİBİYDİ"

Sergen çekirdek çitlemeden, oturmadan, maç boyunca maçın içerisindeydi. Hakem atabilirdi. Erol Bulut ise maçın içerisinde değil gibiydi. Sakin kişilik olmak başka bir şey, maçı hissetmiyor gibi göründü. Sergen'in daha çok oyunun içerisinde olduğunu gördüm.

"SERGEN DAHA İYİYDİ"

Çok hızlı oynadı Beşiktaş. Hamle üstünlüğünü ele aldı. Erol Bulut'u şaşırttı tahmin ediyorum. Tam genç nesil Avrupalı hocalar gibiydi. İki hoca da iyiydi açıkçası ama Sergen daha iyiydi.

"BEN BÖYLE FAUL GÖRMEDİM, CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN YARGILANABİLİRSİN"

Kuvvetle muhtemel eleştirileri nedeniyle ceza alacaktır Sergen Yalçın. Hakemle ilgili söylediklerinin çoğunda haklı. Sergen'i sahadan atmaması dahil çok şeyi görmezden geldi. Yüreksizce, korkakça davrandı. Josef'in kesin atılması lazım. Orada direkt kırmızı görmesi gerektiği gibi, haftaya çıkacağı maçın başında da kırmızı kart görmeli. O harekete 1 kırmızı kart az geleceği için haftaya ne maçı varsa artık, hakemin sana kırmızı çıkarıyorum, geçen hafta 2 kırmızılık hareket yapmıştın demesi lazım. Ben böyle bir faul görmedim. Cinayete teşebbüsten yargılayabilirsin, sakatlamaya teşebbüsten yargılayabilirsin, mahkemelik bir hareketti.

"BABASI, HAKEME ÇELME TAKTI"

Haklı Sergen. Hakemin yaptığı 50 tane hata gördüm. En az 3 kırmızı göstermedi. Josef, Mert Hakan ve Altay... Bu 3'ünü göstermedi. Gösterdiği kırmızıdan daha kırmızıydılar. Avantaj kuralını hep yanlış uyguladı. Hakem tam bir faciaydı. Maçın başında yaptığı eyyamcı hallerin etkisinde kaldı. Maçtan bağı koptu. Leyla gibiydi. Normal değildi. Kafa iyiydi hakemin. Yazık oldu çocuğa. FIFA kokartı şart değil ama bu maçın altında çok ezildi. Bu çocuğun babasının medyada ne işi var? Sen benim babamı gördün mü? Konuşurken gördün mü? Senin ne işin var kardeşim? Aile bireylerinin şuursuzluğu insanın kaderini etkiliyor bazen. Röportaj veriyor, çocukken Galatasaraylıydı, ben Beşiktaşlıyım... Sen oğluna iyilik mi yapıyorsun? Bu nasıl babalıktır? Bırak çocuk şöhret olsun. Daha yolun başında çocuğa çelmeyi takan babası. Bu nasıl babalık? Yazık günah...

"SERGEN YALÇIN, TÜRK ZIDANE'IDIR"

Özhan Canaydın'ın büyük bir aymazlıkla Lucescu'yu Beşiktaş'a kaptırdığı ve Beşiktaş'ın 100. yılda şampiyon yaptığı dönem. Galatasaray'ın 2. başkanı olduğum dönemde Siirt Jetpa'dan kiralık olarak almıştık kendisini. Komik bir paraya oynamıştı. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarmıştı. 2. gruptan da çıkacakken Barcelona maçında oynayamamıştı, 1-0 yenilmiştik. Gol averajıyla gruptan çıkamamıştık. Başarının mimarı Sergen'di. Müthiş bir oyuncuydu. Beşiktaş'ı da şampiyon yaptı 2003'te. Sergen, Türk Zidane'ıdır.

SERGEN YALÇIN - TÜMER METİN POLEMİĞİ

Sergen gerçek bir efsanedir. Futbolcu olarak Tümer'i ve beraber oynadıkları diğer tüm futbolcuları bir keseye koyun, diğer tarafa Sergen'i koyun. Sergen ağır basar. Tümer kim? Eğer torpille bir iş yapılıyorsa bunun en baba örneği Tümer'dir. Şu an nerede yorumculuk yapıyor? TRT'de. Daha önce nerede yapıyordu? Yayıncı kuruluşta. BeIN'in o zamanki yöneticisiyle bir gün konuşuyoruz. Dedim ki, "Bu Tümer'in yerine kimi çıkarsanız daha iyi yapar." O da dedi ki "Bize emirle geldi Tümer." Yalanım yok. O yüzden herkes dediğine dikkat etmeli. Hele hele Tümer gibi sırça köşkte torpille oturuyorsan daha da dikkat etmeli.

Sergen maçı kafasında oynamış, kazanmış. Sonra futbolculara anlatmış, onlara da kazandırmış ki bu sonuç elde edildi.

Yetenek-çalışma kısmına gelince... Galatasaray'dan örnek vereyim. Daha iyi bildiğim için. Mesela efsane Bülent Korkmaz. Bir yetenek abidesi midir, bir çalışma abidesidir. Bülent futbolu bırakalı kaç sene oldu... Bugün hala her gün antrenman yapıyor kendi kendine. Daha eskiden Cüneyt Tanman vardı. Çok çalışkandı. Değişmez adam oldu. Çalışmak çok önemlidir, ne yaparsanız yapın. Çok yetenekli, çok zeki diye bir şey yok. Einstein çalışması bir şey olur muydu? Yeteneğin varsa çok üst düzey olursun. Yoksa orta seviye olursun.

"EROL BULUT İYİ HOCA"

Erol hocanın iyi bir hoca olduğunu Alanyaspor döneminden beri söylüyorum. Hala iyi bir hoca. Bir maç kaybetmek, yeni kurulmuş takımda dalgalanma yaşamak normal. Ben hep diyorum ki abartmayın, kimseyi uçurmayın. Takımlarla ilgili değil, insani bir şeyden bahsediyorum. Erol Bulut iyi bir hoca. Fenerbahçe'de uzun yıllar başarılı olma ihtimali olan bir hoca, olur demiyorum, ihtimali olan diyorum. Çalışkan, dürüst, yeni nesil futbolu bilen bir hoca. Biraz daha şans bulmaları, pişmeleri gerekiyor. Fenerbahçe daha bir şey kaybetmedi. İlk yarının ortasındayız. 21 takımlı zırva bir ligden söz ediyoruz. Liderin 3 puan gerisinde, 2. olan Galatasaray ile aynı puanda.

Yeni kurulmuş takım. Kimsenin garantisi yok. Belki bu sene Alanya şampiyon olacak! Elimizde bir veri yok ki Erol Bulut kötü diyelim. Ben başından beri şunu söylüyorum; şişirmeyin. Bir maç kazanıyor, şampiyon mampiyon, süper hoca moca... Bir maç kaybediyor... Ne o, ne o! Futbol bu. Liverpool ne maçlar kaybediyor! Bu Klopp'u efsaneden kötü hocaya mı çevirdi? Bu uzun vadeli bir iştir. Mesela Fatih Terim başarı, başarı, başarı, şimdi kötüye gidiyor. Bakıyorsun Erol Bulut'a tırmanıyor.

"FATİH TERİM'İN İSTİFASI KABUL EDİLSE BELKİ 2. LİGDEYDİ"

Fatih Terim, Galatasaray'daki ilk senesinde ilk yarıyı 9 puan geride kapattı. Kendisi istifa ederken dönemin başkanı, "Dur kardeşim, nereye gidiyorsun" dedi. Yönetim kurulu, gitsin derken başkan devam etsin dedi. Sonra efsane oldu. Belki istifası kabul edilseydi şu an 2. ligde takım çalıştırıyordu... Bilmiyoruz bunları... Gençlere şans vermek lazım. O günün Fatih Terim'i, bugünün Erol Bulut'u olabilir, bugünün Sergen'i olabilir. Bu ikisi de Türk futbolunun geleceği açısından önemli hocalar.

"OZAN TUFAN BENCE YETENEĞİNE, KİLOSUNA YÖNELSİN"

Fenerbahçe'nin kulübeye çekilen öfkesi, saha dışına çekilen öfkesi, oradaki futbolculara misyon yüklemiş gibi görünüyor. Saha içindeki öfkeli siz olun diye... Herkes Emre değil, herkes Volkan değil. Onlara gösterilen hoşgörü size gösterilmeyebilir. Bazı insanlar öyle anılmak ister, bazıları istemez. Ozan Tufan bence yeteneğine, kilosuna yönelmesi daha iyi olur. Emre'yi taklit edecekse futbol kapasitesini, oyunu değiştirebilen yönünü, liderliğini takip etsin ama şımarıklığını, hakemlerle olan çirkin diyaloğunu takip etmesin. İstiyorsa da kendi bilir tabii ama yakışmıyor.

"TRABZON'DAKİ, BEŞİKTAŞ'TAKİ SOSA DEĞİL"

Bu kadar etkisiz olması... Galatasaray maçında yine oynamıştı. Dün saklandı. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gelmiş olsa dersin ki transferin altında ezildi. Öyle bir şey de yok. Tamamen takımı eksik bıraktı. Çoğu maçta beklentinin altında. Trabzon'daki, Beşiktaş'taki Sosa değil.

"SADIK DA KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"

Sadık da kırmızı kart görmeliydi. 3 kere sahaya girdi. Hakem bunu görmez mi? Kesin kural bu. Orta sahada falan yani. Ne oluyoruz? 4. hakem de ayrı rezaletti.

GALATASARAY YENİ DÖNEME UYGUN OYNADI

Ben haftalardır Belhanda'yı oynatmayın demiyor muyum? Galatasaray taraftarının bilinçli kısmı diyor ki; Belhanda'yı bu kadar seviyorsa evlat edinsin. Denemek lazım. Diagne ile ilgili ne diyorum ben geçen seneden beri? Neden kiraya verdin? Neden oynatmıyorsun? 3 haftada 1 oynatıp beğenmiyorsun. 2 hafta oynayınca görüyorsun. Diagne seni şampiyon yapıyor, niye oynatmıyorsun?

"TAYLAN MAÇIN KAHRAMANI"

Taylan maçın kahramanı. Belhanda olsa Taylan maçın kahramanı olabilir miydi? Alan bulamazdı. Fatih Terim'in işi kolay demiyorum. Belhanda'yı süper yedek yapsın, belki daha faydalı olur. Belhanda olmayınca Feghouli daha içeride oynadı. Taylan ve Feghouli oyunu değiştirdi. Linnes çok iyiydi. İyiydi Galatasaray. Yeni döneme daha uygun oynadı futbolu. Başka bir top oynadı. Hep bunu söylüyoruz. En önemli gücün hücum gücü. Niye kullanmıyorsun?

Luyindama ne kadar topçu değilse Donk o kadar topçu. Her zaman istikrar sorunları var ama öbürü istikrarlı bir kötü. Çok atletik falan ama sahada duruşu sıklıkla yanlış, risk alıp kaptırdığı top sayısı fazla. Bence Donk daha iyi. Her bölgede oynar.

GALATASARAY'IN DIŞ SAHA BAŞARISI

Habertürk internet sitesinde çok güzel bir başlık vardı. 'Deplasman fobisi, deplasman hobisine döndü' diye gerçekten çok doğru bir başlık. Nereden nereye... Pandemi deplasman takımlarına avantaj sağlıyor demiştim.

Bazen maçı izleyemediğinde sonucu öğrenmek istiyorsun ya. Galatasaray için en kolayı ne? Abdurrahim Albayrak'ın fotoğrafı. Sosyal medyaya fotoğraf koyduysa bil ki kazanmışsındır, koymamışsa kaybetmişsindir.

PENALTI KARARI

İki tane aynı karar vardı. Biri Başakşehir maçında, biri Galatasaray maçında. İkisi de VAR kararıyla geldi. Penaltı. Dışarıda olunca faul, içeride olunca penaltı değil mi? Tartışılacak bir tarafı yok. Biri penaltı değil diyorsa gülerim.

GALATASARAY'DA SEÇİM İPTALİ

Galatasaray'ın başkanlık koltuğundaki zat ve çevresindeki zevat bunu bilerek yaptı. Başından beri söylüyorum. Bunların niyeti mali kongre yapmadan hesap kitap yapmadan bu işi götürebildiği kadar götürmek. Geçen sefer Galatasaray terbiyesi nedeniyle mali yönden ibra edilmişlerdi, idari olarak edilmemişlerdi. Ki bana sorarsan çok yanlış bir karardı. O gün de söyledim. Bu kez mali olarak da ibra edilmeyecekler. Galatasaray camiası çok kararlı. Niye? Çünkü sürekli yalan yanlış bilgi veriyorlar. Sürekli yanlış işleri var. Menajer rezaleti altından kalkılabilir bir rezalet değildir. Diyorlarsa ki biz vergi kaçırmak için yapıyoruz, o daha büyük rezalettir. Galibiyet gelince bunlar unutuluyor. Geçen sefer Galatasaray'ı mahkeme koridorlarında süründürerek bu işten yırttılar. Bir dahaki sefere mali olarak ibra edilmeyince yapacakları bir şey yok. Edilmezlerse bir daha seçime giremezler. Bunun yapılmayacağını biliyorlardı. Bunu yapamadık, mali genel kurulu nasıl yapalım diyecekler...

TRABZONSPOR 2'DE 2 YAPTI

Çekirge zıplıyor. Gol çok güzel bir goldü ama o golden her maç atar mı Trabzonspor bundan? Kaç pozisyonu vardı bu maç? Ligin dibine demir atmış takımlara karşı böyle galibiyetler. Şans önemli. Abdullah hocanın şansı yaver gidiyor. Bu sırada değişiklikler yapabilirse elbette ki devam eder. Kadro müsait. Artık ligde teknik direktör hatası kaldıramıyor takımlar. Şimdilik iyi. Sürdürebilirlik şu anlık açık değil.

FORMULA 1 BAHREYN GP'SİNDE YAŞANAN KAZA

Allah'tan İstanbul'da olmadı böyle bir kaza. Bu yarış muhtemelen kötü not almıştır. Kurtulması önemli ama gördüğüm kadarıyla geç müdahale var. Ekip yangından korkuyor. Allah tarafından kendisi çıkmış Grosjean araçtan. Allah korumuş çocuğu. Epeydir böyle bir kaza olmamıştı. Çok garip gerçekten.

MARADONA'NIN ÖLÜMÜ

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusuydu. Ben Pele'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sahada birkaç kez izleme imkanım oldu. Çok hatalı bir adamdı. Ama bana hatasız bir insan göstersene. Kusursuz olduğu yönünde bir iddiası da yoktu. 10'lu yaşlarının sonunda sefaletten tanrı vergisi yetenekle büyük bir şöhrete kavuşuyorsunuz. Bunu yönetmekte o yaşlarda zorluk çekebiliyorsunuz. Uyuşturucu, alkol... Bunlar sporla bağdaşan şeyler değil. Gecekondu mahallesinden böyle bir şöhrete ulaşınca böyle şeyler oluyor maalesef. Sadece futbolu değil, siyaseten ezilmişlerden yana tavrı, Castro'yla olan ilişkisi, Che Guevara'ya olan sevgisi. Hepsini birleştirince Maradona çıkıyor ortaya. Bir şehri, bir ülkeyi mutlu etmiş bir insan. Büyük bir fırlama yani. Bu fırlamalar geçiyor tarihe. Keşke daha düzgün yaşasaydı da 60 yaşında gitmeseydi. Bir belgeseli var. Tavsiye ederim. Futbol dünyasında büyük iz bırakmış bir adam. Verdiği zarar da kendisine, kimseye kötülük etmiş bir insan değil. L'Equipe, "Tanrı öldü" yazdı. Türkiye'de olsa taşlarlardı herhalde. Futbolun ilahlarından birisiydi. Seyredebildiğimiz için çok şanslıyız. Muazzam bir oyuncuydu. Üzüldük. Ölümünden sonra tartışmalar... Boca müzesine gittim. İki komik şey geldi başıma. Bir genç Galatasaray'a küfretti. Bir de heykeli var. Maradona'ya ayrılmış bölüm var. Bunlar karizma adamlar. Gökten yağmıyor. Defolu ama defosuyla güzel adamlar.