Altay-Keçiörengücü: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Altay, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Altay, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Ali Yılmaz, Ali Uğurtan Demirtaş, Mehmet Pekmezci
Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü (Dk. 90+3 Kuban Altunbudak), Salih Sarıkaya, Paixao (Dk. 90+3 Murat Uluç), Mehmet Gündüz (Dk. 89 Onur Efe), İbrahim Öztürk, Deniz Kadah (Dk. 84 Arda Gezer), Özgür Özkaya
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Ariyibi, Şahverdi Çetin (Dk. 62 Orhan Nahırcı), Melih İnan, Bardhi, Camara (Dk. 75 Dembele), Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Koray Kılınç,
Goller: Dk. 43 Koray Kılınç (Ankara Keçiörengücü), Dk. 68 Paixao (Penaltıdan), Dk. 73 Deniz Kadah (Altay)
Sarı Kartlar: Dk. 50 Ceyhun Gülselam, Dk. 63 Deniz Kadah (Altay), Dk. 54 Muharrem Cinan, Dk. 60 Erkam Develi, Dk. 67 Melih İnan, Dk. 79 Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)