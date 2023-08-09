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        Haberler Futbol 1. Lig Altay Altay, İbrahim Akın’la yollarını ayırdı - Futbol Haberleri

        Altay, İbrahim Akın’la yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da geçtiğimiz ay gençlik gelişim sorumluluğu görevine getirilen İbrahim Akın'la yollar ayrıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:28
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        Altay, İbrahim Akın'la yollarını ayırdı
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        Altay’da geçtiğimiz ay gençlik gelişim sorumluluğu görevine siyah-beyazlıların akademisinden yetişen ve yıllarca kulüpte forma giyen İbrahim Akın getirilmişti. Kısa süre önce göreve gelen Akın ile bilinmeyen bir sebepten dolayı yolların ayrıldığı öğrenildi.

        İbrahim Akın, 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında siyah-beyazlı formayı giyip, iki şampiyonluk yaşamıştı.

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