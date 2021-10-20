"Kendimizi korumalıyız!"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Altay, geçtiğimiz gün eşi Gülsüm Biber ile Kuruçeşme'de görüntülendi. İkili, birlikte yürüyüş yaptı.

Pandemi sürecinde iki defa koronavirüs geçiren 51 yaşındaki sanatçı, sık sık spor yaptığını söyledi.

"HEPİMİZİN FIRSAT BULDUKÇA SPOR YAPMASI LAZIM"

Altay, daha sonra "Hepimizin fırsat buldukça spor yapması lazım, kendimizi korumalı ve dikkat etmeliyiz. Herkese iyi haftalar dilerim." ifadelerini kullandı.