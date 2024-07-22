Altay'da şirketleşme anlaşması iptal oldu!

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Şirketleşmek için daha önce farklı tarihlerde kongreye gidip üyelerden onay alan, Büyük Altay 1914 Futbol Spor Yatırımları AŞ'yi kurup yatırımcılarla görüşen siyah-beyazlılarda bir süredir gündemde olan yatırımcı grubuyla yapılması planlanan anlaşma son gün iptal oldu.

Geçen hafta şirketleşme komisyonuyla bir araya gelen, Türk ve Fransız ortaklı olduğu açıklanan şirket, bugün imzaların atılması beklenirken ek süre isteyince Altay tarafı masadan kalktı. Yeni sezon öncesi elinde Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam hariç yalnız genç futbolcular kalan Altay, ligin başlamasına 1.5 aydan az süre kala yeni yatırımcı arayacak.

Altay'ın şirketleşme komisyonu, futbol takımına talip olan şirketle görüşmelerin sonlandırıldığını açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Bilindiği gibi kulübümüzün yarışmacı haklarının devri için bir şirket kurulmuş ve gereken tüm bürokratik aşamalar tamamlanarak futbol şubemizin bir yatırımcıya devri için bir engel kalmamıştır. Şirketin kuruluş sürecinde görev alan komisyonumuz, gelen talepler sonucunda bazı yatırımcı grupları ile görüşmeye başlamıştır. Bu yatırımcılardan en somut öneriyi sunan grup ile değişik tarihlerde ancak hepsi olağanüstü genel kuruldan sonra olacak şekilde, görüşmeler yapılmış, son olarak 16.07.2024 tarihinde prensip anlaşması yapılarak 22.07.2024’de saat 14.00'te imza atılması konusunda fikir birliğine varılmıştır" denildi.

REKLAM Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu sürecin 110 yıllık geçmişi olan kulübümüze yakışır bir şekilde olması için tarafımızdan bazı koşullar ortaya konmuştur. Yaklaşık 700 Milyon TL borç mevcuttur ve bunun 11 milyon Euro kadarı 20 yabancı futbolcu dosyası nedeniyle gelen transfer yasağı kaynaklıdır. Bu nedenle ve ayrıca 2'nci Ligde mücadele edecek olmamız ve gelirimizin çok kısıtlı olması gerekçeleri özellikle vurgulanmış ve erken dönemde ciddi miktarda bir nakit akışı temin edilmesi ana mali hedef olmuştur. Birinci planda sürekli mali fedakarlıkta bulunan kulüp emekçileri ve futbolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenmiş, varlığımızın sürdürülmesinden sonra sportif başarılar ikincil hedef olarak belirlenmiştir. Yatırımcı grubu oluşturan ve hepsinin saygın insanlar olduğuna inandığımız grubun da, spor kulübü yatırımcısı olabilmek için yasalara uygun koşullara haiz olması zaten doğal bir gerekliliktir.

On kişi ile başlayan ve sayıları bu süreçte değişen yatırımcıların bu hedefi temin etmek için çeşitli gerekçelerle yedi kez ek süre istemeleri, hem belirsizliğin artmasına hem de zaman darlığı nedeniyle hedeflere ulaşmada sorunlara yol açmaktadır. Son olarak 21.07.2024 gece saat 22.00 -00.30 saatleri arasında, koşulları yerine getiremeyen yatırımcı grup elemanlarının değişmesi gerekçesiyle yeniden dört günlük bir süre talep edilmesi ve sekizinci erteleme talebi üzerine yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu grup ile yapılan görüşmeler sonlandırılmıştır. Yapısal dönüşüm tamamlanmış ve yatırımcı görüşmelerinin sürmesi için bir engel bulunmamaktadır. Saygılarımızla değerli kamuoyumuza duyururuz."