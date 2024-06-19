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        Haberler Spor Futbol Altay'da puan silme kabusu sürebilir - Futbol Haberleri

        Altay'da puan silme kabusu sürebilir

        TFF 2'nci Lig temsilcisi Altay'ın geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da FIFA'dan puan silme cezaları alabileceği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:36
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        Altay'da puan silme kabusu sürebilir
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        TFF 2'nci Lig temsilcisi Altay'ın geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da FIFA'dan puan silme cezaları alabileceği vurgulandı.

        Geçen sezon 1'inci Lig'de önce 3, sonra 6 olmak üzere toplam 9 puanı silinen siyah-beyazlılar, 34 maçta 19 puan toplasa da sezonu 10 puanla küme düşerek tamamladı. Özellikle Süper Lig'e yükseldiği 2020-21 ve Süper Lig'den düştüğü 2021-22 sezonlarında yaptığı transferler nedeniyle büyük borç yükü altına giren İzmir temsilcisinin FIFA'da 22 dosyası birikti. Eski yabancı oyuncuların alacakları ve dövizin değer kazanması nedeniyle gün geçtikçe sıkıntıları katlanan Altay'ın son yapılan şirketleşme kongresinde toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklanmıştı. İzmir ekibinin eski futbolcularına 372 milyon TL borcu bulunduğu bildirildi. Altay'ın başka kulüplere bonservis borcunun ise 57 milyon TL olduğu kaydedildi.

        Altay'ın borç yükünün önemli bir bölümünü ise yönetici alacakları oluşturuyor. Eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun kulüpten yaklaşık 90 milyon TL alacağı bulunuyor.

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