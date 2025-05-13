Altay Bayındır için yapılan paylaşıma tepki yağdı! - Futbol Haberleri

Altay Bayındır için yapılan paylaşıma tepki yağdı! - Futbol Haberleri

İngiltere Premier League ekibi Manchester United'ın formasını giyen Altay Bayındır'ın West Ham United maçındaki anları gündem oldu.

West Ham United, Jarrod Bowen'ın attığı 2. golden sonra Altay Bayındır'ın gösterdiği tepkiyi tiye aldı.

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Milli oyuncumuz, yediği golün ardından sinirlenerek iki yumruğunu sıktı ve tribünlere doğru bağırdı.

West Ham United ise bu anları TikTok hesabından "Kaleci yediği gole seviniyor mu?" diye paylaştı.

İngiliz taraftarlar, yapılan paylaşımın altında Altay Bayındır'a destek mesajları atarken "Yediği gole sinirlendiği için bu hareketi yapıyor." yorumlarında bulundu.