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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay: 0 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Altay: 0 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Manisa FK, küme düşmesi kesinleşen Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Burak Altıparmak ve Eduart Rroca'dan geldi. Altay 15 puanda kalırken, Manisa FK ise puanını 36'ya yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 21:57 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:57
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        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında küme düşmesi kesinleşen Altay ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan müsabakayı Manisa FK 2-0'lık skorla kazandı.

        Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 12'de Burak Altıparmak ve 15. dakikada Eduart Rroca attı.

        Konuk ekibin 2. golünü kaydeden Eduart Rroca, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Altay, 15 puanda kaldı. Manisa FK ise puanını 36'ya yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Altay, Boluspor'a konuk olacak. Manisa FK ise Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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