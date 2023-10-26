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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 14 sayısı, Rockets'a galibiyet için yetmedi - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün 14 sayısı, Rockets'a galibiyet için yetmedi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün başarılı performansına rağmen Orlando Magic'e 116-86 yenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:01
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        Alperen'in 14 sayısı galibiyete yetmedi!
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        NBA'de normal sezonun ikinci gününe, 12 maçla devam edildi. Orlando Magic, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Rockets'ı 30 sayı farkla geçerek sezonun ilk galibiyetine uzandı.

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        Magic'te Cole Anthony 20 sayı ve 8 ribaunt, Franz Wagner 19 sayı, Paolo Banchero 12 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Gary Harris 11 sayı ve 5 ribaunt, Jonathan Isaac 11 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

        Rockets'ın en skorer üç oyuncusundan biri, 14 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Alperen Şengün oldu. Fred VanVleet 14 sayı ve 5 asist, Dillon Brooks 14 sayı ve 4 ribaunt, Jalen Green 10 sayı kaydetti.

        LUKA DONCIC SEZONA TRIPLE DOUBLE İLE BAŞLADI

        Dallas Mavericks, konuk olduğu San Antonio Spurs'ü özellikle ikinci yarıdaki iyi savunmasının yardımıyla 126-119 yenerek sezona galibiyetle başladı.

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        Mavericks'te all-star Luka Doncic 33 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparken, Kyrie Irving 22 sayı ve 6 asist, Tim Hardaway 17 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Grant Williams 17 sayı ve 6 ribaunt, Dereck Lively 16 sayı ve 10 ribauntla galibiyeti getirdi.

        Spürs'te Devin Vassell 23 sayı ve 5 ribaunt, Keldon Johnson 17 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, Tre Jones 16 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt, Victor Wembanyama 15 sayı ve 5 ribaunt, Zach Collins 14 sayı ve 5 ribaunt, Jeremy Sochan 13 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, milli oyuncu Cedi Osman ise 12 sayı ve 2 asist üretti.

        SONUÇLAR

        Orlando Magic-Houston Rockets: 116-86

        Indiana Pacers-Washington Wizards: 143-120

        New York Knicks-Boston Celtics: 104-108

        Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 116-110

        Miami Heat-Detroit Pistons: 103-102

        Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 97-94

        Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 113-114

        Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 104-124

        Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 104-111

        Utah Jazz-Sacramento Kings: 114-130

        San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 119-126

        Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 123-111

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