Alperen Şengün'lü Houston Rockets'tan üst üste 9. galibiyet

NBA'de 10 maç oynandı. Batı Konferansı ikincisi Houston Rockets, deplasmanda Miami Heat'i 102-98 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 8 sayı ve 10 ribauntla oynadığı Houston Rockets'ta Fred VanVleet 37 sayı, Amen Thompson da 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

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Ev sahibi takımda ise Andrew Wiggins'in 30 sayı, Kel'el Ware'in de 16 sayı ve 14 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

CLIPPERS'TAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET Los Angeles Clippers'ın Memphis Grizzlies'ı 128-108 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldığı maçta James Harden 30 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Kawhi Leonard 23 sayı ve 10 ribauntla oynarken, Ivica Zubac da 17 sayı ve 10 ribauntla oynadı. REKLAM Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr.'ın 23 ve Santi Aldama'nın 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Sonuçlar: Washington Wizards-Orlando Magic: 105-120 San Antonio Spurs -Philadelphia 76ers: 128- 120 Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 141-106 Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 134-93 Miami Heat-Houston Rockets: 98-102 Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 123-117 Utah Jazz-Boston Celtics: 99-121 Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 128- 109 Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 123-112 Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 128-108