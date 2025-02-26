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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'den galibiyeti getiren 'double-double' - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den galibiyeti getiren 'double-double'

        NBA'de Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Milwaukee Bucks'ı 100-97 yendi. Milli basketbolcumuz Alperen, 23 sayı, 11 ribauntluk 'double-double' performansıyla galibiyeti getiren isim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:13
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        Alperen'den galibiyeti getiren 'double-double'
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Milwaukee Bucks'ı 100-97 mağlup etti

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        Toyota Center'da oynanan maçta, Alperen 23 sayı 11 ribaunt ile oynarken takım arkadaşı Jalen Green 25 sayı kaydetti.

        Milwaukee'nin Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

        DONCIC, ESKİ TAKIMINI 'TRIPLE-DOUBLE' İLE YIKTI!

        Luka Doncic eski takımı Dallas Mavericks'e karşı "triple-double" yaparken takımı Los Angeles Lakers 107-99 kazandı.

        Crypto.com Arena'da oynanan maçta Doncic 19 sayı, 15 ribaunt, 12 asist ile oynarken takım arkadaşı LeBron James 27 sayı, 12 ribaunt ile göz doldurdu.

        LeBron James yeni takım arkadaşı Luka Doncic'in performansını överek, "Ne yapmak istediğine çok odaklanmıştı. Ne yapmak istediğine ve oyun planını bireysel olarak nasıl uygulamak istediğine kilitlenmiş durumdaydı," dedi.

        Dallas'ın yıldızı Kyrie Irving ise maçta 35 sayısı kaydetti.

        NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

        Toronto Raptors-Boston Celtics: 101-111

        Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 82-122

        New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 109-103

        Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 151-148 (uzatmada)

        Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 100-97

        Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 107-99

        Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 128-92

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