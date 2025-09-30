Alperen Şengün'den EuroBasket sözleri: Keşke şampiyon olabilseydik

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yeni sezon öncesinde Houston Rockets'ın medya günü organizasyonuna katılan Alperen Şengün, insanların sevgisini hissetmenin çok güzel olduğunu belirterek, "Türkiye çok büyük bir ülke ve insanlar uzun süredir milli takımın başarısı için açlardı. O yüzden bu başarıyı onlara armağan ettiğimiz için mutluyuz. Keşke şampiyon olabilseydik ama bazen Allah, her şeyi bir anda vermiyor. Bu yüzden sabırlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İki yıl sonra yapılacak 2027 FIFA ​​Basketbol Dünya Kupası'nda daha iyi bir sonucu hedeflediklerini vurgulayan Alperen Şengün, bu turnuvada da Türkiye'yi gururlandıracaklarına inandığını dile getirdi. EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket'te 2001'in ardından ikinci kez gümüş madalya kazanmıştı.