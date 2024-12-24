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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün 16 sayı attı, Houston Rockets kazandı - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün 16 sayı attı, Houston Rockets kazandı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta Charlotte Hornets'ı 114-101 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:45 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:45
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        Alperen 16 sayı attı, Rockets kazandı!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Charlotte Hornets'ı 114-101 mağlup etti.

        NBA'e 14 maçla devam edildi. Rockets'ın Hornets'a konuk olduğu mücadelede yaklaşık 27 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 1 blokla oynadı.

        Art arda 3 olmak üzere 20. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta Jabari Smith Jr 21 sayı, 11 ribaunt ve Fred VanVleet 20 sayı, 5 ribaunt, 6 asist üretti.

        Hornets'ta Miles Bridges'ın 24 ve LaMelo Ball'un 23 sayısı sezonun 22. mağlubiyetini önleyemedi.

        THUNDER'DAN ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

        Oklahoma City Thunder, sahasında Washington Wizards'ı 123-105 yenerek peş peşe 8, bu sezon 23. galibiyetine ulaştı.

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        Batı Konferansı lideri Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 41 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, 3 top çalma, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu.

        Wizards'ta Jordan Poole'un 31 sayı, 7 asistlik performansı, sezonun 23. yenilgisini engelleyemedi.

        Sonuçlar

        Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 111-106

        Orlando Magic-Boston Celtics: 108-104

        Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 124-113

        Charlotte Hornets-Houston Rockets: 101-114

        New York Knicks-Toronto Raptors: 139-125

        Miami Heat-Brooklyn Nets: 110-95

        Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 117-104

        Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 123-105

        Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 110-114

        Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 91-112

        Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 132-108

        Golden State Warriors-Indiana Pacers: 105-111

        Denver Nuggets-Phoenix Suns: 117-90

        Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 114-117

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