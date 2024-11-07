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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün 16 sayı attı, Houston Rockets kazandı - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün 16 sayı attı, Houston Rockets kazandı

        NBA'de Houston Rockets, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 127-100'lük skorla yendi. Houston'da milli oyuncu Alperen Şengün 24 dakika süre aldığı maçta 16 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:21 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:21
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        Alperen 16 sayı attı, Houston kazandı
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        NBA'de normal sezon heyecanı 12 maçla devam etti. Houston Rockets, evinde karşılaştığı San Antonio Spurs'ü 127-100 mağlup etti ve 5. galibiyetini kazandı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 24 dakika parkede kalırken, 16 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı. Houston'da ayrıca Jalen Green 21 sayı, 5 ribaund, Fred VanVleet de 21 sayı, 10 asistle galibiyete katkıda bulundu. Bu sezonki 5. mağlubiyetini alan San Antonio'da ise Victor Wembanyama 15 sayı, 6 ribaund, Julian Champagnie 13 sayı, 3 ribaund ile maçı tamamladı.

        CLEVELAND'DAN REKOR BAŞLANGIÇ: 9'DA 9!

        Cleveland Cavaliers deplasmanda mücadele ettiği New Orleans Pelicans'ı 131-122'lik skorla mağlup etti. Cleveland, bu sonuçla 9'da 9 yaptı ve kulüp başlangıç rekorunu kırdı. Cleveland Cavaliers'ta Donovan Mitchell 29 sayı, 4 ribaund, Jarrett Allen 16 sayı, 14 ribaund ve Evan Mobley de 15 sayı, 9 ribaund ile katkı verdi. Ligdeki 6. yenilgisini alan Pelicans'ta ise Zion Williamson 29 sayı, 8 ribaund ve Jose Alvarado da 27 sayı, 5 asist ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Indiana Pacers: 118 - Orlando Magic: 111

        Charlotte Hornets: 108 - Detroit Pistons: 107

        Boston Celtics: 112 - Golden State Warriors: 118

        Atlanta Hawks: 121 - New York Knicks: 116

        Houston Rockets: 127 - San Antonio Spurs: 100

        Memphis Grizzlies: 131 - Los Angeles Lakers: 114

        New Orleans Pelicans: 122 - Cleveland Cavaliers: 131

        Dallas Mavericks: 119 - Chicago Bulls: 99

        Denver Nuggets: 124 - Oklahoma City Thunder: 122

        Phoenix Suns: 115 - Miami Heat: 112

        Los Angeles Clippers: 110 - Philadelphia 76ers: 98

        Sacramento Kings: 122 - Toronto Raptors: 107

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