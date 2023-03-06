Alperen double-double yaptı, Houston kazandı

İHA

NBA’de normal sezona 10 müsabaka ile devam edildi. Batı Konferansı’nın son iki sırasında yer alan takımların mücadelesinde Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs’u 142-110’luk skorla yenerek üst üste ikinci maçını kazandı.

Houston’da 15 sayı, 14 ribaund ve 3 asistle double-double yapan Alperen Şengün, performansıyla takımını galibiyete taşıyan oyuncuların başında geldi. Konuk ekipte Jalen Green 31 sayı ve 2 ribaundla oynarken, Kevin Porter Jr. da 19 sayı ve 13 asistle takımına katkı verdi. Spurs’ta ise Keita Bates-Diop'un 17, Charles Bassey'in de 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonucun ardından Houston 15. galibiyetine ulaşırken, San Antonio toplamda 49. yenilgisini aldı.

KNICKS, İKİ KERE UZATMAYA GİDEN MAÇTA BOSTON'I YENDİ

Doğu Konferansı’nda play-off yarışının içinde bulunan New York Knicks, deplasmanda karşılaştığı konferans ikincisi Boston Celtics’i iki uzatma sonunda 131-129 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça taşıdı. New York’ta 38 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle mücadele eden Immanuel Quickley, galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Julius Randle 31, R.J. Barrett da 29 sayıyla oynadı. Boston’da ise Jayson Tatum’un 40 sayı, 11 ribaundu ve Jaylen Brown’un da 29 sayı, 8 ribaundu yeterli olmadı. Bu sonuçla toplamda 39. galibiyetini alan Knicks 5. sırada yer alırken, 20. mağlubiyetini yaşayan Boston ise 2. sırada kaldı.

LAKERS, LEBRON'UN YOKLUĞUNDA GOLDEN STATE'İ DEVİRDİ

Batı Konferansı’nda Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James’in sakatlığı sebebiyle oynayamadığı karşılaşmada evinde Golden State Warriors’ı 113-105’lik skorla geçti. Bu sezonki 31. galibiyetini elde eden Lakers’ta 39 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle oynayan Anthony Davis, karşılaşmanın en skorer ismi olarak ön plana çıktı. Los Angeles'da Austin Reaves 16, Troy Brown Jr. da 14 sayı kaydetti. 31. yenilgisini yaşayan Golden State’de ise 27 sayıyla oynayan Stephen Curry ve 22 sayı üreten Klay Thompson mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Dallas Mavericks: 126 - Phoenix Suns: 130

Chicago Bulls: 122 - Indiana Pacers: 125

Los Angeles Lakers: 113 - Golden State Warriors: 105

Brooklyn Nets: 102 - Charlotte Hornets: 86

Orlando Magic: 119 - Portland Trail Blazers: 122

Houston Rockets: 142 - San Antonio Spurs: 110

Oklahoma City Thunder: 129 - Utah Jazz: 119

Boston Celtics: 129 - New York Knicks: 131

Washington Wizards: 111 - Milwaukee Bucks: 117

Los Angeles Clippers: 135 - Memphis Grizzlies: 129

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