Oyuncu çift, Alper Saldıran ile Pınar Tuncegil boşanma kararı aldı.

İkili boşanmak üzere geldiği Çağlayan Adliyesi'nde yaptığı açıklamada, "Çok iyi arkadaşız bundan sonra da arkadaşlığımız devam edecek" dedi.