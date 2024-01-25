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        Haberler Ekonomi Teknoloji Alper Gezeravcı'nın görüşmeleri belirlendi - Teknoloji Haberleri

        Alper Gezeravcı'nın görüşmeleri belirlendi

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapacağı görüşmeler belirlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 10:19 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:19
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        Gezeravcı'nın görüşmeleri belirlendi
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 26 Ocak Cuma günü Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüşecek. Programa TEKNOFEST yarışmacıları ile girişimciler de katılacak.

        Gezeravcı, öğrenci, akademisyen ve gazeteciler ile görüşmelerde bulunacak.

        TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ İLLERİNDEN ÖĞRENCİLERE BAĞLANACAK

        Türkiye’nin ilk astronotu, Samsun, Hatay, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Balıkesir gibi illerden ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle canlı bağlantılar aracılığıyla görüşecek.

        Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan döneceği tarihe kadar İstanbul Taksim ve Ankara Kızılay'da kurulan planetaryumlar da açık olacak. Türkiye'nin Uzay Misyonu’nun anlatılacağı planetaryumlarda film gösterimleri de yapılacak.

        Türkiye’nin dört bir yanındaki bilim merkezleri de ara tatil döneminde öğrenci ve gençlerin ilgi odağı olacak.

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