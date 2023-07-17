Alpaslan Özmol'dan 'yalan haber' duyurusu: Yasal işlem başlatılacak
Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında çıkan her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlem başlatacağını duyurdu
Giriş: 17.07.2023 - 15:41
'Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle tanınan oyuncu Alpaslan Özmol, zaman zaman hakkında çıkan 'öldü' haberlerine karşı dava açacağını duyurdu.
Avukatıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özmol, "Sevgili avukatım nezdinde hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.