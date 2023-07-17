Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Alpaslan Özmol'dan 'yalan haber' duyurusu: Yasal işlem başlatılacak

        Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında çıkan her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlem başlatacağını duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Asılsız haberlere yasal işlemler başlatılacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle tanınan oyuncu Alpaslan Özmol, zaman zaman hakkında çıkan 'öldü' haberlerine karşı dava açacağını duyurdu.

        Avukatıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özmol, "Sevgili avukatım nezdinde hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Alpaslan Özmol
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        Elektrik dağıtım görevlisi, akrobatları aratmadı!
        Elektrik dağıtım görevlisi, akrobatları aratmadı!
        3 yıldız daha geliyor!
        3 yıldız daha geliyor!
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        62,5 yıl hapis! Boşanma aşamasındaki eşinin evine baskın
        62,5 yıl hapis! Boşanma aşamasındaki eşinin evine baskın
        Pasifik Okyanusu'nda 2 ay hayatta kaldı
        Pasifik Okyanusu'nda 2 ay hayatta kaldı
        Ayrılık kapıda!
        Ayrılık kapıda!
        Eskişehir'de eşini öldüren kadına "iyi hal" ile müebbet hapis
        Eskişehir'de eşini öldüren kadına "iyi hal" ile müebbet hapis
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Icardi'den Wanda Nara paylaşımı
        Icardi'den Wanda Nara paylaşımı
        Bodrum-İstanbul uçağında arbede!
        Bodrum-İstanbul uçağında arbede!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        Filenin Sultanları'na tebrik yağdı
        Filenin Sultanları'na tebrik yağdı
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Benzinde alım gücü farkı
        Benzinde alım gücü farkı
        OSD'den ÖTV açıklaması
        OSD'den ÖTV açıklaması