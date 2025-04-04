Türkeş’i anma programında dua eden imam bayıldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen merhum Alparslan Türkeş'i anma programı sırasında dua eden imam fenalaşarak bayıldı. Sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen imamın tansiyon düşmesi sonucu fenalaştığı öğrenildi
MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından partinin kurucusu Alparslan Türkeş’i anmak için parti binası önünde lokma hayrı düzenlendi.
İMAM DUA ETMEYE BAŞLADI
İHA'daki habere göre düzenlenen programda konuşmaların ardından duaya geçildi. İmam Lütfullah Güldemir, dua etmeye başladı.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
Güldemir dua esnasında bir andan fenalaşarak yere yığıldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Güldemir’in sağlık durumunun iyi olduğu, tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaştığı öğrenildi.