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        Haberler Gündem Alparslan Türkeş’i anma programında dua eden imam bayıldı

        Türkeş’i anma programında dua eden imam bayıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen merhum Alparslan Türkeş'i anma programı sırasında dua eden imam fenalaşarak bayıldı. Sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen imamın tansiyon düşmesi sonucu fenalaştığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 15:50 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:53
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        Türkeş'i anma programında dua eden imam bayıldı
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        MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından partinin kurucusu Alparslan Türkeş’i anmak için parti binası önünde lokma hayrı düzenlendi.

        İMAM DUA ETMEYE BAŞLADI

        İHA'daki habere göre düzenlenen programda konuşmaların ardından duaya geçildi. İmam Lütfullah Güldemir, dua etmeye başladı.

        BİR ANDA YERE YIĞILDI

        Güldemir dua esnasında bir andan fenalaşarak yere yığıldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Güldemir’in sağlık durumunun iyi olduğu, tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaştığı öğrenildi.

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        #alparslan türkeş
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