Ünlü oyuncunun babası son yolculuğuna uğurlandı

'Çaycı Hüseyin' karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol'un, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören babası Kaşif Coşkun Özmol (87), önceki gün yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncunun babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Kaşif Coşkun Özmol'un cenazesi bugün, Bursa'nın Gemlik ilçesi Asım Kocabıyık Camii'nde, öğlen kılınan cenaze namazının ardından, Gemlik İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. 45 yaşındaki oyuncu, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.