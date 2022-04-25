ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 23. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini anlatan Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 23 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak. Kekavmenos ile kurdukları planla kaleye sızan Alparslan, Diyojen’in karşı hamlesiyle zindanda mahsur kalmıştı. Alplarının da askerler tarafından esir alınması, Alparslan’ı zor durumda bırakmıştı. Alparslan kaleden nasıl kurtulacak, alplarını da kurtarabilecek mi? Alparslan ile yaptığı plan açığa çıkan Kekavmenos, kendini savunmak için ne yapacak? Alparslan’ı köşeye sıkıştıran Diyojen’in yeni planı nedir? Alparslan’ı serbest bırakacak mı, yoksa onun üzerinden yeni bir oyun mu tertip edecek? Liparit Kardeşler bu oyunun neresinde? Yaylaya giden oba hatunları Liparit Kardeşler tarafından saldırıya uğramıştı, Akınay ağır yara almıştı. Akınay ölecek mi, hatunlar bu saldırıdan nasıl kurtulacak? Liparit Kardeşler’in Alparslan’a yanıtı sert mi olacak? İşbirliği yapan Dukas ve Yınal’ın kendi hedefleri doğrultularında planları ne olacak? Yınal, Ferzat ile bir işbirliğine gidecek mi? Dukas, Bizans içindeki dinamikleri yeniden şekillendirebilecek mi?