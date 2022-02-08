TRT1'in ilgiyle izlenen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu 12. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Tarihi dizinin son bölümünde Elçi’nin ölümüyle birlikte bir darbe daha alan Yıldırım'ın büyük bir vurgun yapmanın peşine düşmesi geceye damga vurdu. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 12. yeni bölüm özeti ve tek parça izleme linki...

ALPASLAN BÜYÜK SELÇUKLU 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ALPASLAN BÜYÜK SELÇUKLU 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Elçi’nin ölümüyle birlikte bir darbe daha alan Yıldırım büyük bir vurgun yapmanın peşine düşer. Nemesis’in ilk adımı için uygulamaya koyduğu plan tüm Türkiye’yi derinden etkileyecek olaylar silsilesinin de başlangıcı olur.

Ekip, Yıldırım’ın planının ne olduğunu öğrenmek için yaptığı operasyonda daha önce hiç bilmedikleri yeni bir gerçekle yüzleşir. Bu yüzleşme birçok sorunla birlikte yeni planları ortaya çıkarır.

Diğer yanda Halit, kızı ile ilgili yeni bilgilere ulaşır. Bu yeni bilgiler ışığında Halit, Yıldırım’ı hiç beklemediği bir yerden vurur.

Nemesis’in ortaya çıkışıyla beraber Serdar ve Zehra ölümün eşiğindeyken Serdar için beklenmedik yeni sürprizler ortaya çıkar.

ALPASLAN BÜYÜK SELÇUKLU 33. SON BÖLÜM TEK PARÇA!