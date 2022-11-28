ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alparslan, Abbasi Halifesinin karşısına çıkmış, Büveyhilerin Hacerülesved’in çalınan büyük parçasını ele geçirdiğini öğrenmişti. Vazifesi ise mübarek taşı onlar Fatımi Halifesine vermeden alıp Abbasi Halifesine getirmekti. Yaptığı tertiple Fatımi Halifesinin taşı teslim almak üzere Besasiri’ye gönderdiği elçi heyetinin yerine geçer. Besasiri Alparslan’ı tanımadığı için bunu farketmez. Alparslan, Besasiri kendisini fark etmeden taşı alabilecek mi? Besasiri bu durumu ne zaman fark edecek? Hacerülesved’i Kabe’ye tekrar yerleştirmek için Alparslan neler yapacak? Vaspurakan’daki boşluktan yararlanan Arslan Yusuf ihtilal hayalleri kurmuştu.