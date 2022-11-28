Seferiye ve Buharalı komutanlar ile tertibini yapmış ve gece yarısı bütün ileri gelenleri öldürerek ilk ayaklanmayı başlatacaktı. Seferiye de kendisine Öke’yi ayırdığını söyleyerek onun yanına gitmişti. Seferiye ihtilale katılarak babasının yanında mı saf tuttu, yoksa başka bir planı mı var? Grigor, hem Süleyman’ın kaçışı hem de Alpagut’un casus olduğunu anlayamaması sebebiyle iyice bilenmiştir. Yınal’a artık güvenmemektedir. Arslan Yusuf’un, Vaspurakan’da yapacağı ihtilal üzerine o da harekete geçecektir. Grigor çok arzuladığı Vaspurakan’ı yeniden ele geçirebilecek mi?