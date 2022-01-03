Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin takipçileri tarafından merakla araştırılan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam var mı, yok mu sorusunun cevabı belli oldu. 3 Ocak Pazartesi TRT 1 yayın akışı yayınlandı ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin bu akşam ekrana gelmeyeceği öğrenildi. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. İşte 3 Ocak 2022 TRT 1 yayın akışı listesi ve Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN NEDEN YOK?

Yılbaşı özel programları nedeniyle bu hafta seyirci karşısına çıkmayan dizilerden biri de Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oldu. Her hafta Pazartesi akşamı ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

3 OCAK PAZARTESİ 2022 TRT 1 TV YAYIN AKIŞI

05:00 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahrem

22:40 Yabancı Sinema

02:45 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün 10 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.