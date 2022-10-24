Alparslan Büyük Selçuklu 33. son bölüm izle!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Arslan Yusuf, Flora’yı esir alarak Grigor’dan Yınal’ı öldürmesini istemişti. Alparslanlar da buraya gelmiş ve bu sahneye şahit olmuştu. Alparslan, Yınal’ı nasıl kurtaracak? Arslan Yusuf, Flora’yı serbest bıraktıktan sonra canını emniyete alabilecek mi? Grigor, Arslan Yusuf’un tehditine boyun eğecek mi? Alparslan’ın binbir zorlukla hayata geçirdiği plan suya mı düşecek? Alparslan ile işbirliği yaparak Ani’ye sızan Yınal, Selçuklu lehine neler yapacak? Grigor’u ve Alexander’ı yönlendirmeleriyle yanlış tercihlere mi zorlayacak? Grigor, Yınal’ın oyununa gelecek mi? Yoksa onun da başka planları mı var? Seferiye ve Alparslan birbirlerini daha yakından tanımaya başlamıştır. İkisi de içten içe ısınmaya, karşı tarafa muhabbet duymaya başlasa da bunu çok da belli etmemeye çalışırlar. Yınal’ın Ani’ye sığınmasının Alparslan’ın planı olduğunu bilmeyen Öke, Yınal’ı kurtarmak için planı tehlikeye atacak işlere kalkışacak mı? Bağdat’ta gördüklerinden sonra Rey’e dönmekte olan Tuğrul başına geleceklerden habersiz bir kaleye misafir olacak. Bu konuklukta Tuğrul’u neler beklemekte?