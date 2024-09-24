ALP KAVASOĞLU KİMDİR?

Alp Kavasoğlu, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümlerinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir şirkette organizasyon koordinatörlüğü yaparak kariyerine başladı. Ardından L'Oréal Profesyonel ürünler departmanında çalışmaya başladı. Daha sonra Mehmet Tatlı Akademi'de eğitim ve artistik direktörlük yaptı.

2010 yılında, dünyaca ünlü Trend Vision yarışmasında yaptığı saç ve makyaj ile finalist olmayı başardı. Kavasoğlu, dünyaca ünlü markalardan ve kişilerden eğitimler aldı ve bu deneyimlerini Türkiye'deki kuaförler ve makyaj artistlerine yönelik eğitim programlarına dönüştürdü.