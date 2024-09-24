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        Haberler Bilgi Magazin Alp Kavasoğlu kimdir? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu kaç yaşında, neden öldü ve hastalığı neydi?

        Alp Kavasoğlu kimdir? Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?

        Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti. Birçok ünlü oyuncunun makyajını yapan Kavasoğlu'nun ölümünün ardından başsağlığı dilekleri peş peşe geldi. Magazin dünyasını şok eden bir ölüm haberi sonrası Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi sorularına yanıt aranmaya başlandı. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümlerinden mezun olan Alp Kavasoğlu, mezuniyetinin ardından özel bir şirkette organizasyon koordinatörlüğü yaparak kariyerine başladı. İşte Alp Kavasoğlu hayatı hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 17:36 Güncelleme: 24.09.2024 - 20:50
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        • 1

          Alp Kavasoğlu hayatı ile gündeme gelen isimlerden biri oluyor. Uzun süredir kanser tedabisi gören Alp Kavasoğlu’nun ölüm haberi sevenlerini üzdü. 2010 yılında, dünyaca ünlü Trend Vision yarışmasında yaptığı saç ve makyaj ile finalist olmayı başardı. Kavasoğlu, dünyaca ünlü markalardan ve kişilerden eğitimler aldı ve bu deneyimlerini Türkiye'deki kuaförler ve makyaj artistlerine yönelik eğitim programlarına dönüştürdü. Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu hakkında detaylar

        • 2

          ALP KAVASOĞLU KİMDİR?

          Alp Kavasoğlu, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümlerinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir şirkette organizasyon koordinatörlüğü yaparak kariyerine başladı. Ardından L'Oréal Profesyonel ürünler departmanında çalışmaya başladı. Daha sonra Mehmet Tatlı Akademi'de eğitim ve artistik direktörlük yaptı.

          2010 yılında, dünyaca ünlü Trend Vision yarışmasında yaptığı saç ve makyaj ile finalist olmayı başardı. Kavasoğlu, dünyaca ünlü markalardan ve kişilerden eğitimler aldı ve bu deneyimlerini Türkiye'deki kuaförler ve makyaj artistlerine yönelik eğitim programlarına dönüştürdü.

        • 3

          2016 yılında, Hande Sarıoğlu'nun sunduğu "Böyle Çok Daha Güzelsin" adlı programda Sema Çelebi ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Kavasoğlu, güzellik ve makyaj dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı bir makeup artistti.

          Makyaj eğitimi vermeye devam eden Kavasoğlu, Türkiye'de makyaj denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri haline geldi. Mevsimsel renk analizi, kesim, renk kimyası, genel görünüm, topuz ve doku gibi konularda çeşitli eğitimler vererek pek çok makyaj artistinin yetişmesine katkı sağladı.

        • 4

          ALP KAVASOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

          Fezi Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alp Kavasoğlu’nun Pankreas kanseri ile mücadele ettiğini duyurdu.

          MAKEUP ARTİST FEZİ ALTUN, ALP KAVASOĞLU'NUN VEFATINI DUYURDU:

          Ünlü makeup artist Fezi Altun, meslektaşı Alp Kavasoğlu'nun vefatını sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımında Kavasoğlu'nun hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü dile getiren Altun, "Başımız sağ olsun, sevili dostumuz Alp Kavasoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Güler yüzü, sıcak kalbi ve güzel enerjisiyle hayatımıza dokunan Alp, hepimizin kalbinde yaşamaya devam edecek," ifadelerini kullandı.

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