09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aloe Vera; Afrika kökenli olan bir bitkidir ve genel olarak kozmetik sektöründe adından sıkça söz ettirir ve kullanılır. Tek bir türü olmayan ve Afrika’da yetişen Aloe Vera; Zambakgiller familyasına ait olan bir bitkidir.
Aloe Vera; etkili yapraklara sahip, sivri ve uzun olur. Uca doğru da keskinleşerek incelen bir yapıya sahiptir. 400 tane çeşidi bulunan Aloe vera; yapraklarının kenarlarında dikenler taşır ve dipten yukarı doğru açan bir çiçek görünümüne sahiptir. Boy olarak 30 ile 60 santim arasında değişim göstermektedir. Aloe vera; bazı çeşitlerinde çiçek dahi açabilen bir bitkidir.
Aloe Vera; özellikle cilde faydalı olan bazı içerikleri sayesinde kozmetik sektöründe oldukça değerli olan bir bitki özelliği taşımaktadır.
Ayrıca sağlık alanında da bazı etkileri nedeni ile tercih edilmektedir. Genelde sağlık konusunda tercih edilen türü; ‘’Aloe Barbadensis Miller’’ dir. Sağlık açısından en önemli özelliği yapraklarından gelmektedir. Aloe Veranın yapraklarının içerisinde bir jel bulunur; kırılması halinde bu jel gözle görülecek şekilde dışarı akar.
İçerisinden çıkan bu jelin içerisinde birçok sağlık açısından önemli içerik bulunmaktadır. Bunlar; 20 çeşit mineral, 18 çeşit aminoasit ve 12 çeşit de vitamindir. Bu nedenle oldukça faydalı bir etkisi bulunmaktadır. Ayrıca; alprogen, asemannan, polisakkarid ve mannoz 6 fofat bulundurmaktadır. Bu maddelerin dışında daha birçok içeriğe sahip olan Aloe Vera oldukça fazla sağlık içermesi nedeni ile değerli bir bitki konumunda bulunur.
Aloe Vera Bitkisinin Sağladığı Faydalar Nelerdir?
Aloe Vera; birçok açıdan fayda sağlaması açısından artık günümüzde hem kozmetik alanda hem de sağlık alanında çok fazla tercih edilen ve aloe vera içeren birçok ürünün de bu sayede etki alanları oluşmasına etken olan bir içeriği vardır.
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