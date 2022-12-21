İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Almila isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ALMİLA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Almila ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Almila isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Almila isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ALMİLA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Almila ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Elma gibi kırmızı yanaklı güzel. Kırmızı, kızıl elma. Alımlı.

ALMİLA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Almila ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Almila ismini koymak caizdir.

ALMİLA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Almila ismini kullanan 2.398 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Almila ismini kullanan 396 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Almila ismini kullanan 291 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Almila ismini kullanan 166 kişi bulunmaktadır.

ALMİLA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Almila adı koyulan kişiler tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır.