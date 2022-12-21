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Ada İsminin Anlamı Nedir? Ada İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin ya da adların, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı vardır. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabildiği gibi, kökeni de farklılık gösterebilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç tahmin etmediğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önem arz eder. Ada isminin anlamı da son zamanlarda sıklıkla araştırılmaktadır.

Giriş: 21.12.2022 - 13:52 | Güncelleme: ABONE OL
Ada İsminin Anlamı Nedir? Ada İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
Ada İsminin Anlamı
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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Ada isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ADA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ada ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ada isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ada isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ADA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ada ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

  1. Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire.
  2. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu.
  3. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm.
  4. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

ADA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ada ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ada ismini koymak caizdir.

ADA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Ada ismini kullanan 25.743 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Ada ismini kullanan 6.045 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Ada ismini kullanan 2.248 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Ada ismini kullanan 3.188 kişi bulunmaktadır.

ADA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ada ismindekilerin yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir. Yanlış yaptıkları zaman hatasını anlamakta çok geç kalmazlar. Mükemmel olmayı ve görünmeyi severler. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılıdırlar. Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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