Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Abazi, gelen teklifleri oğluyla ilgilenebilmek için ince eleyip sık dokuduğunu belirtti.

Almeda Abazi, konuyla ilgili "Bu yönde bir-iki şartım var. Çünkü onu çok yalnız bırakmak istemiyorum. Sağ olsun bir bakıcı ablamız var. O sürekli onun yanında. Ben de bırakamıyorum" dedi.