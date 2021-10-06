Almanya'da Yeşiller'den hükümet çalışmaları

Almanya’da Yeşiller, üç partili hükümet kurmak için görüşmelere başlamak istiyor - Haberler

AA

Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock, partisinin Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile "üç partili hükümet kurmak" amacıyla görüşmelere başlamak istediğini bildirdi.

Baerbock, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, "Parti içi değerlendirmelerimizden sonra bir karar verdik. Şimdi SPD ve FDP ile daha detaylı görüşmeler yapmak akıllıca olacaktır. FDP'ye, üç partili koalisyon görüşmelerine geçmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Baerbock’ın açıklamaları, ülkenin önde gelen siyasi partilerinin 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon hükümeti seçeneklerini görüşmek üzere ikili görüşmeleri tamamlamasının ardından geldi.

Ülkede 26 Eylül’de yapılan genel seçimde SPD, oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.

Hükümeti kurmak için kilit durumda yer alan FDP yüzde 11,5, Yeşiller de yüzde 14,8 oy almıştı.

Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP arasında kurulması muhtemel koalisyon hükümeti, partilerin kırmızı-sarı-yeşil renklerinden dolayı medyada "trafik lambası koalisyonu" olarak isimlendiriliyor.