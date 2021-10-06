Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Almanya’da Yeşiller, üç partili hükümet kurmak için görüşmelere başlamak istiyor - Haberler

Almanya’da Yeşiller, üç partili hükümet kurmak için görüşmelere başlamak istiyor

Almanya'da Yeşiller Partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock, parti içinde hükümet kurma çalışmalarına ilişkin karar verdiklerini duyurdu. Baerbok, partisinin Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti ile üç partili hükümet kurmak istediğini söyledi

06.10.2021 - 14:02 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya’da Yeşiller, üç partili hükümet kurmak için görüşmelere başlamak istiyor - Haberler
Almanya'da Yeşiller'den hükümet çalışmaları
0:00 / 0:00
AA

Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock, partisinin Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile "üç partili hükümet kurmak" amacıyla görüşmelere başlamak istediğini bildirdi.

Baerbock, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, "Parti içi değerlendirmelerimizden sonra bir karar verdik. Şimdi SPD ve FDP ile daha detaylı görüşmeler yapmak akıllıca olacaktır. FDP'ye, üç partili koalisyon görüşmelerine geçmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Baerbock’ın açıklamaları, ülkenin önde gelen siyasi partilerinin 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon hükümeti seçeneklerini görüşmek üzere ikili görüşmeleri tamamlamasının ardından geldi.

Ülkede 26 Eylül’de yapılan genel seçimde SPD, oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.

Hükümeti kurmak için kilit durumda yer alan FDP yüzde 11,5, Yeşiller de yüzde 14,8 oy almıştı.

Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP arasında kurulması muhtemel koalisyon hükümeti, partilerin kırmızı-sarı-yeşil renklerinden dolayı medyada "trafik lambası koalisyonu" olarak isimlendiriliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
'Z kuşağının tuzağına düştüm'
'Z kuşağının tuzağına düştüm'
Koronavirüsü bilmişti... 2022 yılına dikkat çekti
Koronavirüsü bilmişti... 2022 yılına dikkat çekti
5 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü
5 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü
İki yaşındaki çocuğun yılan sevgisi tüyler ürpertti!
İki yaşındaki çocuğun yılan sevgisi tüyler ürpertti!
Kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
Kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
Drone destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Drone destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Süper Loto'da talihli rakamlar belli oldu
Süper Loto'da talihli rakamlar belli oldu
Elvan: Yeni Vizyon Belgesini kabul ettik
Elvan: Yeni Vizyon Belgesini kabul ettik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.