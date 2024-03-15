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        Haberler BBC Dünya Almanya’da bir polis, 50 yıl önce Berlin Duvarı’nda bir Polonyalıyı öldürmekle yargılanıyor

        Almanya’da bir polis, 50 yıl önce Berlin Duvarı’nda bir Polonyalıyı öldürmekle yargılanıyor

        Doğu Almanya'nın istihbarat örgütü Stasi'nin eski bir mensubu, 50 yıl önce Berlin Duvarı'ndan kaçmak isteyen bir kişiyi öldürme suçlamasıyla yargılanmaya başladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 15.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:15
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        Almanya'da bir polis, 50 yıl önce Berlin Duvarı'nda bir Polonyalıyı öldürmekle yargılanıyor
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        mahkemeBUNDESARCHIV/FRANKE, KLAUS

        Damien McGuinness | Berlin

        Doğu Almanya’nın istihbarat örgütü Stasi’nin eski bir mensubu, 50 yıl önce Berlin Duvarı’ndan kaçmak isteyen bir kişiyi öldürme suçlamasıyla yargılanmaya başladı.

        Stasi’de teğmen rütbesiyle görev yapmış 80 yaşındaki Alman vatandaşı, Batı Berlin’e kaçmaya çalışan bir Polonyalıyı vurma suçlamasını reddetti.

        Savcılığa göre, adı gizli tutulan sanık Czeslaw Kukuczka’yı sırtından vurdu.

        Polonyalı üç çocuk babası itfaiyeci Kukuczka, Batı’ya giderek yeni bir hayat kurmayı hedefliyordu.

        1974’te Polonya’dan ayrılarak hafta sonunu geçirmek üzere Doğu Berlin’e gitti.

        Fakat gerçek planı başkaydı: Önce Batı Berlin’e, ardından da akrabalarının yaşadığı ABD’ye gitmek.

        Doğu Berlin’deyken elinde bir çantayla Polonya Büyükelçiliği’ne girerek çantada bomba olduğunu ve Batı Berlin’e geçmesine izin verilmezse bunu patlayacağını söyledi.

        Yetkililer gerekli belgeleri hazırlayarak Friedrichstrasse Tren Garı’ndan Batı Berlin’e geçmesine izin verdi.

        Sınır kapısından geçerken planının işe yaradığını sanmıştı.

        Fakat kontrol noktasında sırtından vuruldu.

        Stasi’nin kontrolündeki Hohenschönhausen Cezaevi’nin kliniğine götürüldü fakat orada hayatını kaybetti.

        Doğu Berlin’e okul gezisinden dönen bir grup Batı Almanyalı kız öğrenci, trençkotlu ve gözlüklü bir adamın Kukuczka’yı vurduğunu gördüklerini söyledi.

        Savcılara göre bu kişi, Perşembe günü yargılanmasına başlanan kişiydi.

        Olayın ardından Doğu Almanya ve Polonya yetkilileri yaşananları gizlemeye çalıştı. Kukuczka’nın ailesine neler yaşandığını aktarmadı.

        Aileye yalnızca küllerinin olduğu bir kap verildi.

        1990’larda Almanya’nın birleşmesinin ardından birden fazla soruşturma açılsa da katil bir türlü bulunamadı.

        2005 yılında dosya kapatıldı.

        Fakat 2016’da Polonya ve Almanya’dan uzmanlar Stasi arşivlerinde yeni kanıtlara rastladı.

        Söz konusu kişiye bu olaydaki rolü nedeniyle bronz madalya verildiğini tespit ettiler.

        Savcılar 80 yaşındaki bu kişinin tetiği çektiğini düşünüyor.

        Arşivlere göre Kukuczka’nın çantasında bomba da bulunamadı. Doğu Alman yetkililerin “tabanca taşıyordu” iddiası da arşivde bulunan aynı belgelere göre gerçeği yansıtmıyordu.

        Berlin Duvarı inşa edildikten sonra Doğu Berlin’den Batı Berlin’e kaçmaya çalışan en az 140 kişi öldürülmüştü.

        Bu kişileri öldürenlerin yargı karşısına çıkması çok nadir bir durum.

        Bugüne kadar yargılanan az sayıda kişiye de taksirle adam öldürme suçlaması yöneltilmişti.

        Bu sefer, 80 yaşındaki Alman vatandaşına yöneltilen suçlama ise kasten adam öldürme oldu.

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