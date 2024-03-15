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        Haberler Dünya 103 yaşındaki İtalyan kadın süresi dolmuş ehliyetle araç kullandığı için para ceza aldı

        103 yaşındaki İtalyan kadın süresi dolmuş ehliyetle araç kullandığı için para ceza aldı

        İtalya'da süresi dolmuş ehliyetle direksiyon başında yakalanan 103 yaşındaki kadın para cezası verildi. Olaya ilişkin konuşan belediye başkanı ise, "Ben olsam madalya verirdim" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 11:02 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:02
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        103 yaşındaki kadın süresi dolmuş ehliyetle yakalandı
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        İtalya'da polis, süresi dolmuş ehliyetiyle sigortasız bir arabayı sürerken yakaladığı 103 yaşındaki kadına para cezası verdi.

        Guardian'da yer alan habere göre, polisler İtalya'nın Ferrara kenti yakınlarında 13 bin nüfuslu bir kasaba olan Bondeno'nun merkezinde gece saatlerinde bir aracın tehlikeli şekilde sürüldüğünü bildiren bir telefon aldı.

        DOĞUM YILINI GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

        Rapora göre, olay yerine giden polis memurları, "sürücünün doğum yılını öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadılar."

        Aracı süren Giose olarak bilinen Giuseppina Molinari, 1920 doğumlu olduğu ortaya çıktı. Polis, Molinari'nin arkadaşlarıyla buluşmak için Bondeno'ya gittiğini ve "muhtemelen" karanlıkta yolunu kaybettiğini söyledi.

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        Molinari'nin ehliyetinin lisansının süresinin iki yıl önce dolduğu bildirildi. Bu sebeple Molinara'ya para cezası verildi.

        "MADALYA VERİRDİM"

        İtalya'da 80 yaşın üzerindeki sürücülerin ehliyetlerini yenilemek için her iki yılda bir sağlık muayenesinden geçmesi gerekiyor.

        Ferrara Belediye Başkanı Alan Fabbri, 103 yaşındaki Giose'nin hayata yaklaşımını övdü. Fabbri, "Giose'a para cezası yerine madalya verirdim" dedi.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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