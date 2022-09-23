Almanya Rusya'da seferberlikten kaçan askerlere iltica hakkı tanıyacak

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kısmi seferberlik ilan edilen Rusya'da askere gitmeyi reddedenlerin, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Faeser, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a yaptığı açıklamada, "Kural olarak, ağır baskı tehdidi altındaki firari askerler, Almanya'da uluslararası korumadan yararlanırlar. Vladimir Putin'in rejimine cesurca karşı çıkan ve bu nedenle kendilerini büyük bir tehlikeye atan herkes, siyasi zulüm gerekçesiyle Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilir." dedi.

Nancy Faeser, Almanya'nın zaten zulüm gören ve tehdit edilen Rus muhalifleri aylardır ülkeye kabul etmekte olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Marco Buschmann da "Putin'den nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya'da bize katılabilir." dedi.

BİLETLER HIZLA TÜKENDİ Rusya'da tek yönlü uçuşlar, Putin'in 300 bin yedek askerin derhal çağrılmasını emretmesinin ardından hızla tükendi. Aviasales verilerine göre, Rus vatandaşlarına yaptırım uygulamayan Türkiye ve Ermenistan'a biletlere büyük ilgi gösterilirken, tek yönlü biletlerin tükendiği görüldü. Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot üzerinden Moskova - İstanbul arası seferlerde 28 Eylül'e kadar hiçbir uçak görünmüyor.

PUTİN'İN SEFERBERLİK KARARI Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti. Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek “Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar.” dedi.