Almanya'da Kovid-19 önlemi eylemlerine müdahale

Başkent Berlin’de Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri yasak olmasına rağmen protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, federal meclisin bulunduğu alana doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşü engellemek isteyen polis, göstericilere biber gazı sıkarak müdahale etti.

Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

80 gösterici gözaltına alınırken, arbede sırasında 4 polis hafif yaralandı.

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığı, daha önceki gösterilerde Enfeksiyon Koruma Yasası'na aykırı tutum sergilenmesi nedeniyle yeni bir gösteriye izin vermemişti.