Almanya'nın Münih kentinde patlama

Almanya'nın Münih kentindeki en işlek anayollardan birinde patlama meydana geldi. Lerchenauer Strasse anayolunda meydana gelen patlamanın ardından çok sayıda polis ve itfaiye ekibi bölgeye geldi.

Yolun geniş bir bölümünün kapatıldığını belirten polis sözcüsü operasyon başlatıldığını duyurdu. Polis, halk için herhangi bir tehlike olmadığını açıkladı.

Alman Bild gazetesi, patlama ve silah seslerinin duyulduğunu, bir kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.