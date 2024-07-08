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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya'nın ihracatı mayısta beklentilerden fazla düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya'nın ihracatı mayısta Çin etkisiyle yüzde 3,6 ile beklentilerden fazla düştü

        Almanya'nın ihracatı, Çin'in ithalatındaki gerilemenin etkisiyle mayısta aylık bazda yüzde 3,6 düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:23 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:23
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        Almanya'nın ihracatı beklentilerden fazla düştü
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        Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

        Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6 azalarak 131,6 milyar euro oldu.

        İhracatın, nisanda yüzde 1,7 artışın ardından mayısta beklentilerin üzerinde düşmesi dikkati çekti. Piyasa beklentisi, ihracatın mayısta yüzde 1,9 düşeceği yönündeydi.

        Mayısta ithalat ise yüzde 6,6 azalarak 106,7 milyar euroya indi.

        Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası mayısta 24,9 milyar euro olarak gerçekleşti. Nisanda ülkenin dış ticaret fazlası 22,2 milyar euroydu. Mayıs 2023'te ise söz konusu fazla 16,8 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti.

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        Mayıs 2023'e göre ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 8,7 geriledi. İhracattaki düşüş temel olarak zayıf Çin ticaretinden kaynaklandı.

        Almanya'da mayıs ayı ihracatının 72,3 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 55,7 milyar euroluk bölümü de AB ülkelerinden gerçekleştirildi.

        Nisan ayına göre, AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,5, bu ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 8,9 düştü.

        Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 10,2 düşerek 7,6 milyar euro oldu.

        Söz konusu dönemde Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı ABD'ye ihracatı yüzde 2,9 gerileyerek 13,8 milyar euroya, Rusya'ya ihracatı ise yüzde 19,3 düşerek 600 milyon euroya düştü. Rusya'dan ithalat da yüzde 8 düşüşle 200 milyon euroya geriledi.

        Analistlere göre, yavaşlayan küresel büyüme, jeopolitik gerilimler ve tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası, Alman ihracatını olumsuz etkiliyor.

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        Çin'in ihracatta hedef pazar olmaktan ziyade giderek daha çok rakip ülke olmaya doğru evrilmesi de Alman ihracat sektörünü baskılıyor.

        Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'ne (Ifo) göre, Alman ihracat sektörü yılın ikinci yarısına ivme kaybetmiş şekilde giriyor.

        Ifo'nun mayısta 0,2 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, haziranda 1,3 puan azalarak eksi 1 puana geriledi.

        Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İhracatta şu anda net bir yön yok. İhracatın hala iyileşme göstermesi için çok fazla yol alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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