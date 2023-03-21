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Haberler Futbol

Almanya Milli Takımı kaybettiği itibarını geri kazanmak istiyor!

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası yaklaşırken turnuvada ev sahipliği yapacak Almanya eski günlerine dönmeyi umuyor. Teknik Direktör Hansi Flick'in eleme maçlarında genç oyunculardan iyi bir iskelet kuracağı belirtiliyor

Giriş: 21.03.2023 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya Milli Takımı kaybettiği itibarını geri kazanmak istiyor!
HABERTURK.COM

Turnuva Almanya için bu hafta Cumartesi günü Mainz'de Peru'ya ve üç gün sonra Köln'de Belçika'ya karşı oynanan hazırlık maçlarıyla başlıyor.

İki Dünya Kupası fiyaskosu ve aradaki kötü bir performans, Almanya için gurur verici bir mirasa zarar verdi. Dört kez Dünya Kupası kazanmış Almanya artık rakiplerini korkutmuyor.

Alman Futbol Federasyonu, Euro 2024'e ev sahipliği yapmadan önce bunu değiştirmek istiyor.

Federasyon, teknik direktör Hansi Flick'e 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk turdan elenmesinin ardından takıma liderlik etmesi için bir şans daha verdi. Ayrıca, başarılı bir dönem olmasını umduğu şeyi denetlemesi için eski Alman forvet ve teknik direktör Rudi Voller'i sportif direktör olarak getirdi.

Flick, kadrosunu yetenekli henüz denenmemiş 21 yaş altı oyunculardan oluşan bir temel üzerine kurarak, gençlere odaklanarak daha fazla başarı olacağına inanıyor. Flick, Peru ve Belçika'ya karşı oynanacak maçlar için genç oyuncuları çağırırken, diğerlerinin yanı sıra Müller, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Antonio Rüdiger ve Marco Reus gibi tecrübeli yıldızları dışarıda bıraktı.

Flick, bu konu hakkında "Gelecek yıl hangi oyuncuların Avrupa Şampiyonası'nda yer alma potansiyeline sahip olduğunu görmek için bu yola girdik" dedi.

Özellikle de Bayern Münih'in 20 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala'nın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından kadroya dahil edilen Bayer Leverkusen'in 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Florian Wirtz'in Alman Milli Takımı'nın yeni yıldızı olacağı düşünülüyor.

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