Almanya ve Avusturya'dan İran'daki vatandaşlarına çağrı

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle İsrail ile İran arasındaki bölgedeki mevcut gerginliklerin, ani gerilimi tırmandırma tehlikesi barındırdığı belirtildi.

"İran’a seyahat edilmemesi uyarısı" yapılan açıklamada "Alman vatandaşlarından İran’ı terk etmeleri" istendi.

Açıklamada, güvenlik durumunun hızla ve önceden uyarı yapılmaksızın kötüleşebileceği belirtilerek, gerilimden hava, kara ve deniz ulaşım yollarının da etkilenebileceği ve buna bağlı olarak İran'a giriş ve çıkışlarda olası aksaklıkların yaşanabileceğine işaret edildi.

AVUSTURYA DA ÇAĞRIDA BULUNDU

İsrail’in 1 Nisan’da İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasını vurmasının ardından Tahran yönetiminin olası bir misillemede bulunma durumu nedeniyle Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İran, Irak ve Lübnan’a yönelik savaş ve çatışma dönemlerinde yürürlüğe sokulan en üst düzeyde seyahat uyarısı yaptı.

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Bakanlık, bu 3 ülkede gerginliğin hat safhada olduğunu belirterek, tehlike riskinin çok yüksek olması nedeniyle bu bölgede bulunan Avusturyalıları çok dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İç savaş, savaş benzeri bir durumun yaşanması ya da fiili savaş durumlarına ilişkin bu ülkelerde yaşayan Avusturyalıların, en yakın dış temsilcilikle irtibata geçmesi ve mümkün olan en hızlı şekilde bu ülkeyi ya da bölgeyi terk etmeleri istendi.