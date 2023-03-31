Almanya'da binlerce işçi alımını sağlayacak yasada kriterler neler?

Almanya uzun zamandır kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor. Hemşireler, bilişim uzmanları, zanaatkârlar, lojistikçilerin mevcut sayısının yetersiz olduğu sık sık vurgulanıyor. Almanya Federal İş Ajansı'na göre, işgücü piyasasını istikrarlı tutmak için her yıl 400.000 vasıflı işçinin ülkeye göç etmesi ve kalması gerekiyor. Ancak 2021'de bu sayı sadece 40.000'di. Alman basınına göre 1960'ların yüksek doğum oranlı jenerasyonu emekli olduğunda sorun daha da büyüyecek. Bu gelişmeleri gören Alman hükümeti durumu tersine çevirmek için kendisine iddialı bir hedef belirledi: Avrupa'nın en modern göç yasasını çıkarmak. İşte geçtiğimiz hafta bu yeni göç yasası ile hükümet kritik adımı attı. Açıklamada, birçok Alman şirketinin uzun süredir nitelikli çalışan bulmakta ciddi zorluklar yaşadığı, nitelikli çalışan açığının 2022'de 1,98 milyon seviyesinde olduğu bildirildi. Almanya hükümetine ait Make it in Germany adlı sitede yeni göçmenlik yasasına dair merak edilenlere yanıt verdi. İşte yeni yasaya dair merak edilenler:

YASA TASARISI NE ANLAMA GELİYOR? Alman İçişleri Bakanlığı'nın yasa tasarısı, AB üyesi olmayan ülkelerden Almanya'da çalışmak isteyen vasıflı işçiler için yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyor. Prensip olarak gelecekte üç yol öngörülüyor: Bugüne kadar olduğu gibi yeterlilik ve diploma yoluyla, mesleki deneyimle ve yeni uygulanacak olan potansiyeli olan ancak mevcut bir iş sözleşmesi olmayan kişilerle... Yüksek nitelikli kalifiye işçiler için AB çapında Mavi Kart uygulaması Almanya'da on yıl önce başlatıldı. Alman ya da AB vatandaşı olup olmadığına bakılmadan çoğunlukla akademisyenler Almanya'ya girebilmek için bu kartı kullanabiliyorlar. Mavi Kart'ta ücret dampingini engellemek için belirli bir asgari gelir elde edilmesi şart koşuluyor. Ancak yasa ile bu maaş sınırı da düşürülüyor. Daha önce yıllık asgari maaşın alanlara göre 58.400 Euro ile 45.552 Euro olduğunun kanıtlanması gerekiyordu. Ancak mevcut durumda maaş eşiği düşürüldüğü için gelecekte daha fazla kişi AB Mavi Kartı alabilecek.

BALKANLAR KOTASI 50 BİNE YÜKSELİYOR Buna ek olarak, yasa tasarısı değişen iş dünyasına da yanıt veriyor. Vasıflı işçilerin gelecekte herhangi bir nitelikli mesleği icra etmelerine, yani sektör değiştirmelerine de izin veriliyor. Örneğin eğitimli bir tamirci gelecekte lojistik alanında çalışabilecek. Bir başka düzenleme de Balkan ülkelerinden gelen kişilerle ilgilendiriyor. 6 Batı Balkan ülkesinden işçi alımını öngören ve yalnızca 2023 yılı sonuna kadar sınırlı olan Batı Balkanlar düzenlemesi kaldırılacak. Yıllık kota 50 bin işçiye yani iki katına çıkarılacak. NİTELİKLERİN TANINMASINA DAHA AZ ENGEL İşçilerin göç etmesinin önündeki en büyük engel, diplomalarının Almanya'da tanınması gerekliliği olarak görülüyor. Bu genellikle uzun zaman almakla beraber oldukça da bürokratik bir süreç oluyor. Gelecekte yeterli, yani en az iki yıllık mesleki deneyime ve geldikleri ülkede devlet tarafından tanınan bir diplomaya sahip olan kişilerin diplomalarının Almanya'da tanınması gerekmeyecek. Berlin'de bulunan Faeser, "Bu değişiklik daha az bürokrasi ve dolayısıyla daha kısa prosedürler anlamına gelecek" diyerek bu kararı açıklıyor. Ancak bu düzenleme sadece belirli bir maaş eşiğinin üzerindeki vasıflı işçilere yönelik olacak. Bu maaş eşiğine ulaşamayan ve bu nedenle diplomalarının Almanya'da tanınması gerekenler için Nitelikli İşçiler Yasası yeni bir düzenleme de öngörüyor: işverenle denklik ortaklığı. Yani vasıflı işçiler, diplomaları henüz denklik aşamasında iken Almanya'ya gelip çalışmaya da başlayabilecek.

ALMANYA FIRSAT KARTI Yasa tasarısı ayrıca, puan sistemine dayanan ve fırsat kartı olarak adlandırılan bir uygulamayı da hayata geçirecek. Türk vatandaşları ve diğer ülke vatandaşlarını etkileyecek en büyük değişiklik de bu yasa ile geliyor. Bu kartla insanlar iş aramak için bir yıllığına Almanya'ya gelebilecek. Bunun ön koşulu ise nitelikli meslek grubu ile birlikte üniversite diplomasına da sahip olmak. Fırsat kartı için kriterler arasında Almanca ve/veya İngilizce dil becerileri, yaş, mesleki deneyim, Almanya ile bağlantı ve partner veya eşlere eşlik etme potansiyeli yer alıyor. Buna ek olarak, bu fırsat kartına sahip işçiler iş ararken haftada 20 saate kadar çalışabilecek ve deneme amaçlı istihdama da izin verilecek.

PUAN SİSTEMİ Şans kartına dahil olabilmek için bir puan sisteminden geçilecek. Buna göre değerlendirilmek için 6 puan yeterli. Ancak Bild'in haberine göre aşağıdaki niteliklere ne kadar sahip olunursa o kadar fırsat kartı şansı artıyor. Buna göre; Başvuru sahibinin Almanya'dakine eşdeğer bir mesleki yeterliliğe sahip olması durumunda 4 puan.

Kanıtlanmış iyi Almanca bilgisi için 3 puan

Başvuru sahibi 35 yaşından büyük değilse 2 puan

İyi İngilizce bilgisi için 1 puan verilebilecek.

ALMANYA'DA ARANAN SEKTÖRLER Almanya'da özellikle aranan meslek grupları mühendisler, IT uzmanları, bakıcı ve hemşireler, zanaatkarlar, catering ve restoran çalışanları ve konaklama sektörü olarak öne çıkıyor. Make it in Germany adlı sitede en çok ihtiyaç duyulan alanlar ise şöyle açıklandı; Yeşil Enerji Sektörü Enerji dönüşümü ve ekonominin karbonsuzlaştırılması sayesinde Almanya'nın kilit sektörlerinde çok çeşitli yeni kariyer fırsatları ortaya çıkıyor. Almanya'da çevre ve iklim koruma alanında kalifiye elemanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Almanya gelecek 10 yıl içerisinde yeşil enerjiye dönüşüme çok daha hızlı geçmeye çalışıyor. Yeşil enerjide özellikle ihtiyaç duyulan meslekler; zanaatkarlar (Örn: Enerji ve bina hizmetleri için elektronik teknisyenleri, ısıtma mühendisleri, tesis teknisyenleri - sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme teknolojisi), Mühendisler (Örn: enerji danışmanları, çevre mühendisleri, tasarım mühendisleri / geliştiriciler), IT uzmanları (Örn: Yazılım geliştiriciler, veri bilimciler), Otomotiv endüstrisi (Örn: Elektrikli araçlar) olarak öne çıkıyor. Hemşireler Almanya'da ortalama yaşam süresinin uzaması ve toplumun yaşlanması, tıbbi bakımın yanı sıra profesyonel hemşireliğe olan ihtiyacı artırıyor. Hastaneler, huzurevleri ve bakım tesisleri, sağlık hizmetleri ve hemşirelik mesleklerinde artan talebi karşılamak için her zaman çeşitli yeterlilik seviyelerine sahip hemşire arayışında. Buna göre bu alanda özellikle pediatri ve geriatri hemşireliğine ihtiyaç duyuluyor. Make it in Germany'e göre bakım tesislerinde yaklaşık 36 bin iş pozisyonu boş durumda. Hekimler Almanya sağlık sektöründe devam eden dijitalleşme, tıbbi bakım için yeni fırsatlar ortaya çıkarıyor. Şu an itibariyle 416 binden fazla doktor hastalara bakıyor ve bunun 57 bin 200'ü yabancı doktorlar olarak öne çıkıyor. Ancak sektörde ihtiyaç hala fazlasıyla mevcut. Mühendislik Almanya'da dijital teknolojilerin kullanımı, şirketler ve çalışanları, özellikle de mühendisler için çeşitli yeni bakış açıları ve iş modellerine yol açıyor. Otomasyon teknolojisi, inşaat planlaması ve mimarisinin denetlenmesi, elektromobilite ve otonom sürüş dahil olmak üzere otomotiv endüstrisi ve yapay zeka (AI) alanında özellikle çalışanlara ihtiyaç duyuluyor. IT Uzmanları Günümüzde dijital uygulamalar ve akıllı teknoloji günlük hayatımızı belirliyor. Buna bağlı olarak da bilişim sektörü dünyanın en yenilikçi sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sektör, Almanya'daki en yenilikçi sektörlerden biri olmakla kalmayıp aynı zamanda 196,1 milyar Euro'luk cirosuyla Alman ekonomisinin itici motorlarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle de Almanya'da IT uzmanlarına her zamankinden daha fazla talep olduğu ifade ediliyor. Yazılım geliştirme, uygulama desteği, IT güvenliği ve veri biliminde özellikle büyük ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Bilim İnsanı Almanya'da kimya alanında özellikle büyük ihtiyaç bulunuyor. Bununla beraber araştırma, öğretim ve yönetimdeki olağan pozisyonlarda da arayış mevcut. Zanaatkarlık ve Ticaret Kalifiye zanaatkarlar ve esnaflar Almanya'da ihtiyaç duyulan sektörler arasında yer alıyor. Zanaatkarlar ve ticaret alanında yer alanlar klasikleşen alanları dışında ahşap, endüstriyel temizlik, giyim tekstil ve grafik tasarım gibi çok farklı alanlarda da yer bulabiliyor.

KARARA ALMANYA'DA TEPKİLER Muhalefetten karara eleştiri yüksek. Sol Parti'den işgücü piyasası uzmanı Susanne Ferschl, "Güvencesiz istihdam ve sömürü koşullarına göçü genişletmek yerine buna kararlılıkla karşı çıkılmalıdır" dedi. Muhafazakar CDU/CSU meclis grubu başkan yardımcısı Hermann Gröhe, hükümetin yasa tasarısının daha iyi eğitimli insanları göç etmeye teşvik etmek için "gerçekten etkili hiçbir şey" yapmamasını eleştirdi. Önemli olan yeni düzenlemeler değil, daha iyi uygulamalar diye de ekledi. Karar ile birlikte 2 milyona yakın işçi açığı olacak olan Almanya'da her yıl 75 bin kişinin işe alınması bekleniyor. * Haberin görselleri Associated Press ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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