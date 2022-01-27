Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle geldi

Almanya'nın Bad Buchau kentinde yaşayan, "Düzceli motorcu" lakaplı Habip Keskin, bisikletle memleketi Düzce'ye gitmeye karar verdi.
Hazırlıklarını tamamlayan Keskin, 6 Ocak'ta Almanya'dan yola çıktı.
Trafikte görünür olabileceği renkte giysileri tercih eden Keskin, bisikletine astığı Türk bayrağı ve "Düzceli 81" yazısıyla da dikkati çekti.
Avrupa ülkelerinin bir bölümünü otobüsle geçen Keskin, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan'da 1400 kilometre pedal çevirdi. Geçtiği ülkelerde camileri ziyaret ederek fotoğraflayan Keskin, bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Keskin, AA muhabirine, daha önce Türkiye'yi motosikletle gezdiğini, bisikletle Almanya'dan memleketi Düzce'ye gelmeye karar verdiğini söyledi.
Türkiye'ye ulaştığı için mutlu olduğunu belirten Keskin, "Çok şükür Allah sağ salim vatanımıza kadar gelmeyi nasip etti. Türkiye'ye gelmekteki amacım güzergah üzerinde Osmanlı'dan bu tarafa kalan tarihi değerlerimizi, camilerimizi görmek, milletimizin yaptığı değerleri insanlara göstermek." dedi.
"BAZI AKŞAM CAMİLERDE KONAKLADIM"
Keskin, Avrupa'daki yolculuğu boyunca ziyaret ettiği camilerde birçok Türk ile tanıştığını, bazı akşamlar camilerde konakladığını ifade etti.
Olumsuz hava şartlarının kendisini yıldırmadığını söyleyen Keskin, camileri tanıtma azmiyle tüm zorlukların üstesinden geldiğini belirtti.
Türkiye'deki camilerin de tanıtımını yapacağını dile getiren Keskin, "İstikametim, memleketim Düzce olacak. Düzce'ye kadar görebildiğim camileri ziyaret edeceğim. Camileri içeriden ve dışarıdan fotoğraflıyorum. Vakit namazlarımı da kaçırmıyorum. Camileri elimden geldiği kadar çekip Avrupa ve Türkiye'de beni sosyal medyadan takip eden kardeşlerime ve büyüklerime göstermeye gayret ediyorum." diye konuştu.
Keskin, gelecek hafta Düzce'ye varmayı planlıyor.
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