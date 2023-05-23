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Almanya'dan ameliyat için geldi, yakınının evindeki yangında öldü

İzmir'de bir evde çıkan yangında Almanya vatandaşı Adle Hammude, yaşamını yitirdi. Hammude'nin mide küçültme ameliyatı için Türkiye'ye geldiği, göğsünde belirlenen kitle nedeniyle operasyona alınmadığı, bu akşam ise Almanya'ya dönmeyi planladığı öğrenildi

Giriş: 23.05.2023 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL
Alman turistin İzmir'de trajik ölümü! Ameliyat için gelmişti ama... - En son haberler
DHA

İzmir'deki yangında, Almanya vatandaşı Adle Hammude (59), yaşamını yitirdi.

Konak ilçesi Eşrefpaşa semti 612 Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

30 dakikalık çalışma ile alevleri söndüren ekipler, girdikleri dairede Almanya vatandaşı Adle Hammude'nin cesedi ile karşılaştı. Dört çocuk annesi Hammude'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hammude'nin, 15 Mayıs'ta mide küçültme ameliyatı için Almanya'dan Türkiye'ye geldiği, bir yakınının yanında kaldığı, göğsünde belirlenen kitle nedeniyle operasyona alınmadığı, bu akşam ise Almanya'ya dönmeyi planladığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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