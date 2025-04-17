Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Almanya'daki ağabeyine kızıp dehşet saçtı! | Son dakika haberleri

        Almanya'daki ağabeyine kızıp, kiracısının işlettiği dükkanı kurşunladı

        Almanya'da yaşayan ağabeyiyle arasında problem olan Selim Çalışkan(50), Küçükçekmece'de yaşadığı aile apartmanının giriş katındaki, ağabeyinin bir emlakçıya kiraladığı dükkanı pompalı tüfekle bastı. Dükkana doğru rastgele ateş eden Çalışkan, olay yerinden kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 22:32 Güncelleme: 17.04.2025 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'daki ağabeyine kızıp dehşet saçtı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Küçükçekmece'deki olay saat 18.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 1. Uzay Sokak'ta meydana geldi. Almanya'da yaşayan ağabeyiyle arasında problem olan Selim Çalışkan, yaşadığı aile apartmanının giriş katındaki ağabeyine ait olan dükkanı pompalı tüfekle bastı.

        Ağabeyinin dükkanı kiraladığı emlakçı dükkanına doğru rastgele ateş eden Çalışkan, olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.

        Adreste olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan Selim Çalışkan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Trump: Kimse bizimle yarışamaz
        Trump: Kimse bizimle yarışamaz
        Tanktan sızan gaz parladı: 8 yaralı
        Tanktan sızan gaz parladı: 8 yaralı
        Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir
        Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir
        "Bankalar Birliği'nden çıkacağız"
        "Bankalar Birliği'nden çıkacağız"
        15 kez bıçakladı!
        15 kez bıçakladı!
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Habertürk Anasayfa