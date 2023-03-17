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Haberler Dünya Almanya'da tüyler ürperten cinayet: 12 yaşındaki kızı sınıf arkadaşlarının öldürdüğünden şüpheleniliyor!

Almanya'da tüyler ürperten olay: 12 yaşındaki kızı sınıf arkadaşlarının öldürdüğünden şüpheleniliyor!

Almanya'da ormanlık alanda 12 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Polis, tüyler ürperten cinayete ilişkin detayları aktarırken, 12 yaşındaki kızın, 12 ve 13 yaşlarındaki sınıf arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünden şüphelendiklerini açıkladı

Giriş: 17.03.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da tüyler ürperten cinayet: 12 yaşındaki kızı sınıf arkadaşlarının öldürdüğünden şüpheleniliyor!
Almanya'da tüyler ürperten olay: 12 yaşındaki kızı sınıf arkadaşları mı öldürdü?
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Reuters

Almanya'nın batısında ormanlık bölgede 12 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Polis, 12 yaşındaki kız çocuğunu iki sınıf arkadaşının öldürdüğünden şüpheleniyor.

Almanya'yı şoke eden olayda, polis ormanlık alanda Luise isimli 12 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenini buldu. Soruşturma sonucunda Luise'in bıçaklanma sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, Luise'nin 30'dan fazla kez bıçaklandığını açıkladı.

Savcı Mario Mannweiler gazetecilere verdiği demeçte, cinayetin 12 ve 13 yaşlarındaki iki kız çocuğu tarafından işlendiğini düşündüklerini söyledi.

Cinayete başka birinin karıştığına ilişkin kanıt olmadığını söyleyen Mannweiler, cinsel saldırı olup olmadığını henüz bilmediklerini dile getirdi. Mannweiler, daha fazla detay vermedi.

Almanya'da 14 yaşından küçükler ceza kanuna tabii olmadığı için cinayet şüphelilerine bir ceza verilemeyecek.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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