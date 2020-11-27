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Almanya'da oyuncak pandalı koronavirüs protestosu

Almanya’nın Frankfurt kentinde Guiseppe Fichera adlı restoran sahibi, koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde restoranların kapatılmasını, oyuncak pandaları restoranında müşteri gibi ağırlayarak protesto etti

27.11.2020 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da oyuncak pandalı koronavirüs protestosu
İHA

Koronavirüs salgınından etkilenen Avrupa ülkeleri, sert önlemler alarak salgınla mücadele ediyor.

Almanya'da bulunan bir restoranın sahibi de, karantina kararını protesto etti.

İHA'nın haberine göre alınan sert önlemler nedeniyle restoranların kapalı olduğu Frankfurt'ta, Guiseppe Fichera adlı restoran sahibi de müşterilerin oturamadığı restoranda oyuncak pandaları ağırladı.

Sandalyelere oyuncak pandaları müşteriymiş gibi oturtan ve dışarıdan hareketli bir restoran imajı çizen Fichera, “Restoranımızı canlandırmak istedik” dedi.

Alınacak yeni önlemlerin kendilerini daha da mağdur edebileceğini vurgulayan Fichera, “Bu sessiz protesto” ifadesini kullandı.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da son 24 saatte 22 bin 806 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesi ile birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısının 1 milyon 6 bin 394’e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 426 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 15 bin 586’a ulaştı.

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