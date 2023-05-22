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Almanya'da küçük uçağın düşmesi sonucu iki kişi öldü

Almanya'da Karlsruhe kenti yakınlarında küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Giriş: 22.05.2023 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da küçük uçağın düşmesi sonucu iki kişi öldü
Almanya'da küçük uçak düştü: 2 kişi öldü
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Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarında Linkenheim-Hochstetten'de küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis, Rheinstetten'den havalanan küçük uçakla irtibatın kesilmesinin ardından helikopter destekli arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve uçağın enkazına Linkenheim-Hochstetten'deki gölet yakınında ulaşıldığını açıkladı.

Bölgeye erişimin zor olması nedeniyle kurtarma ekibinin bölgeye araçlarla değil yürüyerek ulaştığı belirtildi.

Polis 2 pilotun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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