Almanya'da koalisyon görüşmelerinde sona gelindi!

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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon kurma konusunda anlaştı.

SPD'nin bugün gerçekleşecek basın açıklaması için gönderdiği mesajda koalisyon görüşmelerinin sona erdiği ifade edildi.

Associated Press'in Yeşiller Partisi kaynaklarından aktardığı habere göre, üç parti koalisyon konusunda anlaştı, yeni hükümet bugün açıklanacak.

Eğer koalisyon görüşmeleri resmi olarak tamamlanmışsa Almanya Şansölyesi olarak Olaf Scholz göreve gelecek.

Konuya ilişkin ilk yorum ise İspanya'dan geldi. İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, "Olaf Scholz'un Şansölye olması İspanya için iyi bir haber, kendisi İspanya dostu birisi. Pandemi boyunca kalkınma planları için önemli rol oynadı" dedi.

16 yıldır görevde olan Almanya Şansölyesi Angela Merkel ise görevine veda edecek.

SEÇİMLERDE OY ORANLARI NASILDI?

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde, SPD oyların yüzde 25,7'sini, Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ise yüzde 24,1'ini kazanmıştı.

Yeşiller Partisi yüzde 14,8 ile üçüncü olmuş, dördüncü sıradaki Hür Demokrat Parti yüzde 11,5 oranında oy almıştı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisi (AFD) ise oy kaybına rağmen 10,3 oy oranı ile Federal Meclise girmişti. Sol Parti (Die Linke) ise yüzde 4,9 oy alarak Federal Meclise girmeyi başaramamıştı.