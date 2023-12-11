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        Haberler Dünya Avrupa Almanya'da 'İmparatorluk Vatandaşları' yargılanıyor

        Almanya'da 'İmparatorluk Vatandaşları' yargılanıyor

        Almanya'da darbe planı yaptıkları iddiasıyla Aralık 2022'den itibaren yapılan operasyonlarla yakalanan "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) üyelerinin yargılanacakları mahkemeler belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 20:29 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:29
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        'İmparatorluk Vatandaşları' darbe planı iddiasıyla yargılanıyor
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        Spiegel dergisinin sanık avukatlarından edindiği bilgiye göre, "suç örgütü yöneticisi" olduğu iddia edilen Prens Reuss'un da aralarında bulunduğu 9 kişilik grup, Frankfurt am Main Yüksek Bölge Mahkemesi'nde yargılanacak.

        Sanıklardan 8'inin yer aldığı diğer grubun Münih Yüksek Bölge Mahkemesi'nde, işbirlikçi olduğundan şüphelenilen 9 kişinin ise Stuttgart Yüksek Bölge Mahkemesi'nde yargılanması bekleniyor.

        "VATANA İHANET GİRİŞİMİ", "TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAK" YA DA "TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEMEK"LE SUÇLANIYORLAR

        Aralık 2022'den itibaren yapılan operasyonlarla yakalanan sanıklar, "vatana ihanet girişimi", "terör örgütü üyesi olmak" ya da "terör örgütünü desteklemek"le suçlanıyor.

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        Davaların görüleceği tarihler ise henüz belli değil.

        Dosyası 425 bin sayfadan oluşan dava, Federal Cumhuriyet tarihindeki devlet güvenliğiyle ilgili en büyük dava olma özelliği taşıyor.

        REİCHSBÜRGER NEDİR?

        İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor. Bunların 2 bin 100'si şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

        Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

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