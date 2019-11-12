Almanya'da güvenlik güçleri, Rhine-Main bölgesinde saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ hücresinin operasyonla yakalandığını açıkladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre polis, Offenbach kentinde 3 apartman dairesine düzenlediği baskında 3 DEAŞ sempatizanını gözaltına aldı.

Zanlılardan ikisinin 21 ve 22 yaşlarında Türk kökenli göçmen olduğu belirtildi. Grubun lideri konumundaki zanlının ise 24 yaşında Makedon kökenli bir genç olduğu kaydedildi.

Frankfurt Savcısı Nadka Niesen, zanlıların bombalı ve silahlı saldırı düzenleyerek öldürebildikleri kadar çok insanı öldürmeyi amaçladığını ifade etti.

DEAŞ, daha önce de Almanya'da terör saldırıları gerçekleştirmişti.