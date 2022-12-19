Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Almanya'da çalınan mücevherler bulundu: Değeri 1 milyar euro!

Almanya'da Grüne Gewölbe Müzesi'nden çalınan eşyaların bir bölümü bulundu

Almanya'nın Dresden kentinde bulunan, Grüne Gewölbe Müzesi'nden 2019 yılında yapılan soygunda çalınan 31 eser bulundu. Bulunan mücevherlerin değerinin 1 milyar euro olduğu kaydedildi

Giriş: 19.12.2022 - 07:36 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da çalınan mücevherler bulundu: Değeri 1 milyar euro!
Çalınan mücevherler bulundu: Değeri 1 milyar euro!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya'da Dresden kentindeki Grüne Gewölbe Müzesi'nden 3 yıl önce çalınan değerli eşyaların büyük bölümünün bulunduğu bildirildi. Çalınan mücevherlerin değerinin 1 milyar euro olduğu belirtildi.

FOTO: DHA
FOTO: DHA

Dresden Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak açıklamada Grüne Gewölbe Müzesi'nden çalınan eşyaların büyük bir bölümünün bu gece Berlin'de ele geçirildiği belirtildi.

FOTO: DHA
FOTO: DHA

Açıklamada, "İlk incelemede sonucunda, elmas setinden şapka dekorasyonu ve Polonya Beyaz Kartal Nişanı gibi birkaç parça da dahil olmak üzere 31 ayrı parça bulunmaktadır" denildi. Dresden polisi, ele geçirilen parçaların kente getirildiğini ve burada Dresden Devlet Sanat Koleksiyonlarından uzmanlarca inceleneceğini duyurdu.

FOTO:DHA
FOTO:DHA

Eşyaların güvenlik önlemleri alınarak Dresden'e götürüldüğü, bunların burada uzmanlar tarafından inceleneceği kaydedildi.

FOTO: DHA
FOTO: DHA

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, Grüne Gewolbe'den çalınan eşyaların bulunmasından dolayı polise ve yargı mensuplarına teşekkür ederek, "Grüne Gewölbe'deki değerli eserler eyaletimizin kültürel mirasının bir parçasıdır. Emniyet ve savcılığın kararlı ve profesyonel çalışmaları sayesinde failler tespit edildi, yakalandı ve bu suç aydınlatıldı." ifadesini kullandı.

Grüne Gewölbe Müzesi'nde 25 Kasım 2019’da gerçekleşen soygunda aralarında mücevherlerin de bulunduğu çok sayıda değerli eşya çalınmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Stuttgart Başkonsolosluğu’na Makbule Koçak atandı
Stuttgart Başkonsolosluğu’na Makbule Koçak atandı
Almanya'daki kazadan 1 saat ile kurtuldular
Almanya'daki kazadan 1 saat ile kurtuldular
Almanya'da dev akvaryum patladı
Almanya'da dev akvaryum patladı
Almanya'dan Twitter'a tepki
Almanya'dan Twitter'a tepki

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.